Утро 13 января началось в Волгограде с обещанного снегопада – первого в 2021 году. Циклон дошел до региона, словно по расписанию, как и обещали синоптики. Сильный ветер и метель доставили немало неудобств горожанам. Многие автомобилисты проигнорировали просьбы сменить личный транспорт на общественный, а дороги сковали пробки в 9 баллов из девяти максимально возможных. Хотя на уборку дорог и вывели более ста единиц спецтехники, снег работал куда быстрее. К обеду высота снежного покрова в Волгограде достигла 12 сантиметров, а снегопад сменился ледяным дождем. Согласно прогнозу погоды от синоптиков Волгоградского ЦГМС, такая же аномальная погода сохранится в регионе и 14 января. А пока в городе разгребают последствия снегопада в Волгограде 13 января 2021.Ситуация на дорогах, как сводки с фронта. Третья продольная, Советский район - дорожные службы не справляются, фуры стоят, образуется затор. В Дзержинском в районе съезда на Ангарской перекрыта. Вторая продольная – фуры стоят под мостом на СХИ, на Мамаевом кургане и так далее. Хотя часть улиц Волгограда выглядят пустыми: людей почти нет и автомобили там проезжают довольно редко. Корреспонденты \\"КП-Волгоград\\" следят за событиями.