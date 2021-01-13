Сегодня, 13 января 2021-го, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с представителями бизнес-сообщества. Обсуждали дальнейшие планы по взаимодействию. Со своей стороны власти пообещали и дальше помогать предпринимателям в тяжелых условиях пандемии коронавируса, но потребовали не накручивать цены на товары первой необходимости.О ЦЕНАХНа ценах на встрече остановились подробно. В праздничные дни в волгоградских магазинах цены на целый ряд социально значимых продовольственных товаров поползли вверх. Это подтверждает и статистика. Об этом упомянул на встрече и глава региона.- В прошлом году, когда пандемия только набирала обороты, многие торговые сети приняли ряд важных решений, направленных на поддержку малообеспеченных людей: обнулили наценки на товары базовой потребительской корзины, запустили программы лояльности для пожилых людей, давали скидки и бесплатные наборы для нуждающихся. Я знаю, что вы поддерживаете наших медиков и волонтеров. За это вам большое спасибо. Но в этом году цены вдруг стали стремительно повышаться. Сегодня я обращаюсь к вам с просьбой - максимально ответственно отнестись к вопросам ценообразования на продукты и товары первой необходимости, потому что это влияет на качество жизни людей, особенно в таких сложных условиях, - отметил в своем выступлении Андрей Бочаров.Акцентировав на том, что информацию о повышении цен уже передали в прокуратуру, а экономическому блоку дали поручение разобраться в ситуации и принять соответствующие меры реагирования.О ЦЕЛЯХНа 2021-й год волгоградские власти ставят амбициозные цели – нарастить объем валового регионального продукта до 1 триллиона рублей. Естественно, все зависит от развития бизнеса. Вот и обсуждали – как будут справляться с поставленными задачами.- В 2020-м нам пришлось все силы бросить на борьбу с коронавирусом, ведь человеческая жизнь – в приоритете. Да, для этого потребовалось перенаправить на эти задачи значительные средства. Но мы стараемся поддерживать малый и средний бизнес, особенно в пострадавших отраслях. Так в прошлом году порядка 26 миллиардов рублей было направлено на поддержку предпринимателей. Мы приняли три пакета мер региональной поддержки, это и налоговые льготы, и отсрочки платежей, и арендные каникулы и еще ряд других мер. Сегодня все эти меры остаются доступные, ними могут воспользоваться более 50 тысяч предпринимателей, - подчеркнул губернатор Волгоградской области.Кстати, в 2020-м, несмотря на кризис, в нашем регионе увеличилось число предпринимателей, в основном за счет самозанятых – таких зарегистрировалось более 21 тысячи человек. В общей сложности сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 250 тысяч человек.Губернатор, обращаясь к бизнес-сообществу, отметил, что главная задача на этот год – сохранить социльно-экономическую стабильность, сбалансированность бюджетной системы, не снизить объемы налоговых и неналоговых доходов, ну и в полном объеме реализовать национальные и региональные проектыО КАДРАХЗатронули на совещание и кадровый вопрос. Напомним, на днях в областной администрации своих постов лишились глава комитета по развитию туризма Светлана Матова и председатель Госстройнадзора Александр Сторожук. И, судя по всему, это не последние кадровые рокировки. Глава региона отметил, что «структура администрации корректируется, исходя из актуальных целей».- Мы видим, какие изменения надо внести, какую донастройку провести в системе управления, чтобы повысить качество реализации стоящих перед нами задач, - заявил Андрей Бочаров.Ну что же, ждем новых увольнений и назначений.