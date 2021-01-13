Во вторник, 12 января, сразу несколько домов Ворошиловского района Волгограда остались без газа. Сообщение о проблемах у жильцов улицы Социалистической поступило в аварийно-диспетчерскую службу Горгаза. На место тут же выехали сотрудники газовой компании. Спустя некоторое время после обхода домов они обнаружили причину – газопровод оказался заполнен водой.- Мне позвонила соседка и спросила: «у вас газ есть?» - рассказала «КП-Волгоград» Елена, жительница одного из оставшихся без газоснабжения домов. – Газа не было, у нас такое редко бывает и только после предупреждения. Начали обзванивать соседей. Скоро мы узнали причину.Оказалось, что один из жителей дома решил самостоятельно смонтировать водонагреватель. При этом мужчина перепутал водопроводные и газовые трубы. В результате чего подземный газопровод заполнился водой.- Бригадой специалистов в кратчайшие сроки были проведены ремонтно-восстановительные работы по удалению воды из подземного газопровода. Газоснабжение всех потребителей восстановлено, - сообщили в Горгазе.Газовики в очередной раз обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил при эксплуатации газового оборудования в быту и недопустимость их самовольного монтажа.