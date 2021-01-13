Сегодня, 13 января, стало известно об освобождении из колонии-поселения Рената Булатова, виновного в крупной аварии, в которой погибла целая семья. Домой он вернулся 31 декабря прошлого года и отметил Новый год в кругу родных. То ДТП было на слуху у каждого.Резонансной эта история стала по многим причинам. Во-первый, тогда, 10 августа 2018 года, на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 22-летний Ренат за рулем пикапа Dodge Ram выехал на встречку и протаранил «Хендай». Погибла семья Перчиевых – супруги и их две маленькие дочки. При этом виновник аварии был трезв. Во-вторых, Ренат Булатов был весьма известен в молодежных кругах, являлся заместителем председателя «Молодой Гвардии». Однако карьеру пришлось прервать из-за уголовного дела и срока.- Ренат вышел на свободу, отсидев полный срок. Праздники от проводил с семьей. Я с ним общался лишь по видеосвязи. Сейчас он только приходит в себя, так как жизнь в колонии не назовешь легкой, никаких послаблений он не просил, - рассказал «КП-Волгоград» адвокат Виталий Григорьев.Напомним, в 2019 году защитник подал ходатайство на УДО, однако сам Ренат Булатов отказался выходить на свободу раньше. Сейчас, по словам адвоката, он приходит в себя, возвращается в обычную жизнь, планами на будущее не делился. Сам Булатов сбросил звонок от журналистов «Комсомолки».