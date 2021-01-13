Медики продолжают бороться за жизнь 10-летнего Владислава Синилкина. Волгоградский школьник сильно пострадал в ДТП с автобусом в Рязанской области. Накануне мальчику в столичной НИИ неотложной детской хирургии сделали вторую операцию. Она длилась почти 4 часа, рассказала мама Владика Татьяна в своем Instagram.- Операция длилась с двух практически до шести часов. Меня пустили на 15 минут к Владику. Он еще был под наркозом. Медсестра его чуть-чуть разбудила. Он увидел, что я рядом, моргнул глазками. Я его гладила, целовала. Конечно, я опять расстроилась. Понимаю, что он после операции. Зашла, увидела, что он весь такой белый.После операции врач сказал Татьяне, что ее сын перенес операцию нормально. Ему сформировали культю на левом бедре.- Это была вторая операция, еще предстоят на ручку и вторую ножку, - добавила Татьяна. - Когда я вчера уходила, он конечно же спал. Для меня самое главное, что он увидел меня, что я рядом. Для нас был очень тяжелый эмоциональный день.Мама пострадавшего в аварии ребенка выразила слова благодарности всем, кто помогает ей семье в тяжелой ситуации.- Спасибо, кто переживает вместе с нами. Я вас искренне всех благодарю.Владиславу еще долго предстоит проходить лечение и восстановление от той страшной аварии, в которой он потерял руку и обе ноги. Его мама собирает средства на реабилитацию и протезирование. Каждый неравнодушный может помочь 10-летнему волгоградскому мальчику.Реквизиты для помощи (Сбербанк):4817 7601 3536 61555469 4000 3320 40464817 7601 0430 4559Перевод по номеру телефона: 8-927-501-35-98 (получатель отчим мальчика Степанов Роман Сергеевич).Напомним, авария с автобусом, который ехал из Москвы в Волгоград, произошла ночью 25 декабря в Рязанской области. Транспорт вылетел в кювет. Погибли 4 человека, в том числе водитель, который был за рулем. 11 пассажиров получили различные травмы. Самые тяжелые были у Владислава Синилкина, которого зажало грудой металла.