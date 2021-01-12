Компания Андрея Мельниченко стала лидером наряду с такими компаниями, как Аэрофлот, Банк ВТБ, Почта России, РЖД, Росатом, Сбербанк и др.«ЕвроХим» уже много лет подряд входит в число лидеров индексов РСПП по устойчивому развитию, что свидетельствует о высоком уровне социальной и экологической ответственности компании и её активном участии в достижении глобальных целей устойчивого развития.Повышение качества жизни населения и содействие развитию территорий – важные направления деятельности компании, которая принимает активное участие в жизни городов присутствия.С начала пандемии Минерально-химическая компания «ЕвроХим» создала специальный оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Тесное сотрудничество руководителей предприятий, глав городов и представителей региональных администраций позволяет компании своевременно реагировать на актуальные вопросы и оперативно оказывать помощь населению.Большую работу провели волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» в городе Котельниково Волгоградской области. Предприятие передало врачам Котельниковской районной больницы несколько партий средств индивидуальной защиты и необходимое оборудование для борьбы с пандемией: перчатки, маски, медицинские термоконтейнеры, очки, одноразовые халаты и фартуки, респираторы, костюмы, бахилы и дезинфицирующие средства.В канун нового года, по доброй традиции, молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» посетили Дом престарелых в хуторе Выпасной. В этот раз они привезли с собой книги, гигиенические принадлежности, пироги для чаепития и многое другое, что может скрасить и облегчить жизнь пожилых людей.Проекты «ЕвроХима» в условиях эпидемии признаны Общественной палатой России одной из лучших социальных практик среди российских компаний. За бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе» компания награждена Почётной грамотой за подписью президента РФ и стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел – 2020». Также волонтёрские программы «ЕвроХима» награждены премией Минпромторга.