О задержании двух высокопоставленных руководителей в Волгоградской области стало известно 12 января 2021 года. Информация о том, что сотрудники регионального управления ФСБ задержали главного судебного пристава области – руководителя регионального управления ФССП России Владимира Евстигнеева, а также руководителя территориального управления Росимущества Юрия Ефимова, пошла из телеграм-каналов. Официально ситуацию в силовых структурах \\"КП-Волгоград\\" пока не подтверждают и не комментируют.Не сообщается и о причинах задержания больших начальников. Однако речь идет о преступлениях коррупционной направленности, связанных с их непосредственной деятельностью. В самих структурах Росимущества и ФССП информацию о задержании также не комментируют.Напомним, новый руководитель службы судебных приставов в Волгоградской области появился в начале февраля 2019 года. В это же время сменилось и руководство территориального Росимущества - после скандала с ремонтом памятника героям-связистам «Ролик». Так что оба начальника пробыли \\"у руля\\" менее двух лет.