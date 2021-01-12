Коронавирус не щадит никого, особенно людей пожилого возраста. Несмотря на режим самоизоляции, таких пациентов немало. Одной из них месяц назад стала 92-летняя Валентина Кочубеева - заслуженный педагог, в прошлом преподавала химию, в том числе в волгоградском мединституте. 11 января этого года Валентину Михайловну благополучно выписали домой. Здоровой.ПОБОРОЛА КОВИД В 92 ГОДА- 12 декабря прошлого года у мамы был день рождения, мы пришли в гости, поздравили, а на следующий день ей стало плохо, - рассказала «КП-Волгоград» дочь Надежда. – Поднялась температура, общее недомогание. Мы вызвали нашего терапевта, провели обследование. Маме сразу же привезли лекарства, как положено, и она была оптимистично настроена лечиться дома.Однако обеспокоенные родственники, понимая серьезность ситуации, уговорили Валентину Михайловну лечь в больницу. Вызвали «скорую», 17 декабря положили в ЦРБ Среднеахтубинского района. Врачи диагностировали 30% поражения легких. В таком возрасте, учитывая хронические заболевания, состояние оценивалось как стабильно тяжелое.- Мы каждый день созванивались по телефону, так узнавали о состоянии мамы, - продолжает Надежда. – К ИВЛ не подключали – врачи сделали все, чтобы поставить ее на ноги с помощью препаратов и более щадящего лечения. Мама только и восхищалась их отношением: не отходили, уделяли много внимания. «Как в кремлевской больнице», говорила она мне. Лекарства были качественные.Сегодня Валентина Михайловна говорит, что чувствует себя хорошо. Конечно, после почти месяца в больнице есть слабость, но, главное, анализы на ковид отрицательные и в целом состояние стабильное.СПРАВИЛСЯ С КОРОНАВИРУСОМ В 96!Напомним, в октябре прошлого года 96-летний ветеран, защитник Сталинграда, полковник, почетный гражданин города-героя Волгограда Евгений Федорович Рогов тоже благополучно победил опасный вирус. Тогда она записал трогательное видеообращение к врачам, которые поставили его на ноги. При этом в ежедневных сводках - десятки молодых мужчин и женщин, которые погибают от коронавируса. Так, буквально на днях от ковида скончался 32-летний житель Михайловки.