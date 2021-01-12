Новогодние праздники подходят к концу и на контейнерных площадках Волгограда одна за другой появляются елки и сосны. Оттуда их, как и прочий бытовой мусор, вывезет регоператор. Но в 2021 году подарившее сказку новогоднее деревце можно не только отправить гнить на полигон, но и отдать на переработку. Пункт по приему елок в Волгограде открывается 13 января 2021 года в Советском районе на парковке ТРЦ «Акварель». Работать он будет до самой весны. Сосны превратят в хвойные опилки и отдадут приюту для животных.Специальный контейнер для сбора и последующей переработки новогодних елок в Волгограде установили на парковке К у «Акварели» на Университетском проспекте, 107. Расположен он рядом с кольцом «добро пожаловать». С 13 января по 1 марта 2021 года пункт приема елок будет работать ежедневно с 8 часов утра до 23.00. Елки и сосны нужно освободить от дождика и прочих украшений, а также скотча и другой упаковки и положить в контейнер в первозданном виде, пусть уже и без осыпавшейся хвои.Все елочки, которые привезут в пункт сбора, отправят на переработку – раздробят на щепу, которая будет служить подстилкой в приюте для бездомных животных.Других пунктов приема елок в Волгограде и Волжском в этом году, похоже, не будет. Древесную щепу можно использовать не только для животных, но и как мульчу для растений, для декорирования. В прошлые годы сбор новогодних елок объявлял Комбинат благоустройства Волжского. Но, как сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в учреждении, в 2021 году этого делать они не планируют. Не объявил сбор и ботанический сад. Так что все остальные елки в этом году поедут на полигон как крупногабаритный мусор. Вывозить их будет регоператор по обращению с ТКО - «Управление отходами – Волгоград».