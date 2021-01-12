Сейчас внутри бывшего кинотеатра «Победа» - полная разруха. В здании конца 19 века, которое заслуженно можно считать одним из главных исторических построек центральной части Волгограда, идет капитальная реконструкция. После нее тут появится кукольный театр, настоящий уголок для малышей – «Дом детства».«Комсомолка» побывала в «Победе» и запечатлела первые моменты преображения.УЧИЛИЩЕ, КИНОТЕАТР, ДОМ ДЕТСТВАНемного из истории: здание изначально построили как училище Кулибина в 1896 году, но во время войны оно пострадало. Возродил историческую постройку Левитан, затем тут появился, собственно, кинотеатр, который со временем пришел в запустение. Новую жизнь в белоснежное наследие прошлого вдохнут теперь, спустя десятки лет.- Любой объект культурного наследия требует очень трепетного отношения. Было много обсуждений. По итогам сомнений не осталось, что тут должен быть кукольный театр. В дальнейшем он будет иметь ценность в том числе как музей, который здесь также планируется. Само здание будет нести историческую ценность, - уверен председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых.А пока «Победа» отгорожена высоким забором, за которым бурлят работы. Кстати, сам проект одобрили лишь в этом году. За несколько лет провели массу экспертиз, в частности и государственных, чтобы убедиться – проект по реконструкции вполне реален, хоть и непрост. Сейчас его примерная стоимость – около 560 миллиардов рублей, которые обещают освоить за три года.ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – В 2023 ГОДУ- Помните, что было во Дворце Пионеров? Напоминает, да? Дежавю, - прокомментировал губернатор Андрей Бочаров, побывав внутри здания бывшего кинотеатра.Пока трудно представить, что когда-то тут будет красочно, светло, заиграет веселая музыка для ребятишек, засуетятся родители, а актеры порадуются первым посетителям… Но как говорится, «глаза боятся, руки делают», подчеркнул губернатор.Да и в ДЮЦе, где тоже пришлось многое «разрушить,» сейчас занимаются более 6 тысяч детишек.- Мы приступили к созданию на территории Волгоградской области современного кукольного театра. Работы рассчитаны на три года. В 2023 году, в год 80-летия Победы в Сталинградской битве, кукольный театр должен дать первое представление для маленький посетителей и их родителей, - отметил Бочаров.Что же здесь появится? Трехэтажное здание имеет общую площадь около 4 тысяч квадратов, что позволит создать два достаточно просторных зрительных зала. Один вместимостью 84 человека, он будет располагаться на втором этаже и больше предназначаться для репетиций. На первом места побольше, тут поместится 240 посетителей. Тут же построят многофункциональный зал на 100 мест. Все оснастят современным оборудованием.Также немаловажным остается вопрос благоустройства прилегающей к зданию территории – «заднему дворику». Пока предложений много: можно оставить ее закрытой и устраивать представления на свежем воздухе, можно сделать открытой и соединить с Комсомольским садом. Но совершенно точно каждый сантиметр будет обустроен для детишек и семейного отдыха.- «Сейчас мы определяемся по благоустройству близлежащей территории. В марте-апреле выйдем с проектом. Также работаем над Комсомольским садом — в 2021 году концептуально определимся, как он будет развиваться, - отметил Андрей Бочаров.ЭТАПЫ РАБОТ И СТОИМОСТЬПочему так долго и дорого? Здание культурного наследия, которому немало лет, требует особенного подхода. Например, при вскрытии конструкций во Дворце пионеров обнаруживались конструкции из таких «древних» материалов, которые норовили вот-вот рассыпаться. Приходилось ориентироваться по ходу работ и менять более качественные материалы. В «Победе» примерно также – «сюрпризов» ожидают немало, но ко всему готовы.Стоит сразу отметить, что финансирование – областное и федеральное. Но первый этап начали «из своего кармана». В этом году, согласно закупке «Сохранение и приспособление для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения «Училище Кулибина / кинотеатр Победа» выделят около 160 миллионов, в 2022 – порядка 180 миллионов, в 2203 – почти 190 миллионов рублей. Но средств заложили больше «на всякий случай».