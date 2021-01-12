В Волгоградской области ситуация с коронавирусом остается стабильной, но не радужной. Регион прочно закрепился на 15-м месте в стране по ежедневному приросту и общему числу заболевших коронавирусом. На сегодня положительные тесты на ковид пришли еще у 260 человек. Следом идет соседняя Саратовская область, где 254 заразившихся. А в Ростовской и Воронежской областях и вовсе под четыре сотни инфицированных в сутки - эти соседи в топ-6 по заболеваемости в России. Всего же 38 тысяч 561 волгоградец заразился ковидом за те 10 месяцев, что этот вирус стал одной из главных тем в нашей стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 января 2021 года.По данным ИЦК, скорбные списки на сегодня пополнили еще 6 пациентов с коронавирусом. Всего же ковид унес жизни уже 519 волгоградцев. Эти цифры стабильно увеличиваются не только за счет пожилых, но и довольно молодых волгоградцев.В Волгограде и Волжском на сегодня почти поровну заболевших, а в Иловлинском районе сразу 32. В больницах по-прежнему остаются более 5,3 тысячи ковидных пациентов - 5355 взрослых и 32 ребенка. При этом в отделениях реанимации находятся 327 волгоградцев, 196 из них подключили к аппаратам ИВЛ. Хотя выписали за минувшие сутки чуть больше, чем положили. Выздоровели после перенесенного коронавируса и пневмонии уже 36 тысяч 637 волгоградцев, 262 из них покинули госпитали за минувший день.Власти Волгоградской области ожидают, что через неделю после новогодних праздников поток заболевших коронавирусом резко возрастет. Медики готовятся к пиковым нагрузкам. К тому же на первой неделе января регион оказался в шаге от эпидемии ОРВИ и гриппа – уровень заболеваемости всего на 5% ниже эпидемического порога.И еще одна хорошая новость - тест на коронавирус перед плановой госпитализацией теперь делать не нужно. Его возьмут у пациента уже при поступлении в стационар.