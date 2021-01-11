Аналитики онлайн-платформы Preply провели исследование доступности онлайн-образования в период пандемии коронавируса, когда многие школы и вузы всего мира были вынуждены перейти на дистант. Они проанализировали данные о национальной цифровой инфраструктуре, рынке электронного обучения и доступе к компьютерам 32 стран мира. Результаты исследования оказались неутешительны для России. Доступ к компьютерам имеют менее 40% жителей страны, хотя инвестиции в образование здесь больше, чем в США или Австралии.COVID-19 пролил свет на ситуацию с электронным обучением в образовании, показав степень подготовленности к новому режиму. Так, по данным платформы онлайн-обучения , скорость загрузки мобильного интернета в России составляет 22 Мбит в секунду, а в Канаде - 71 Мбит/сек. При этом услуги онлайн-репетитора в нашей стране в среднем оценивают всего в 250 рублей.Наличие 182 курсов дистанционного обучения в категории высшего образования и многомиллионной армии студентов повысили рейтинг России. Но низкое качество интернета, ограниченный доступ к компьютерам и весьма скромные зарплаты онлайн-репетиторов привели к значительной потере позиций. А лидером рейтинга стран, предоставляющих лучшие условия для электронного обучения, оказалась Норвегия, где доступ к компьютеру есть у 94,5% населения.«Мы убеждены, что электронное обучение имеет большой потенциал улучшить образовательные возможности во всем мире», - заявил генеральный директор Preply Кирилл Бигай. - «Пандемия коронавируса продемонстрировала нам, что доступ к электронному образованию распределяется неравномерно, однако существуют широкие возможности начать инвестировать в цифровую инфраструктуру».