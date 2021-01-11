«У этой песни три автора! И все мы из Волгограда! Слова мои», - поделился в соцсетях российский актёр театра и кино, один из основателей известного театра «Квартет И» Камиль Ларин.Пронзительный текст песни «Душа» покоряет сразу любителей как самого артиста, его разностороннего творчества, так и слушателей, предпочитающих насладиться качественной музыкой.По словам Камиля, в создании «Души» принимали участие композитор Наиля Мухамеджанова, окончившая ВГИИК, а исполнил творение композитор и певец Максим Олейников. Получилось по-настоящему душевно, проницательно. Голос звезды «Квартета И» тоже мог прозвучать в песне, но он объяснил свое «отсутствие», немного отшучиваясь:«Я бы тоже подпел, да занят был в тот день!» - подметил Камиль Ларин.Стоит отметить, что у песни появились свои фанаты, которые уже признались в комментариях, что «переслушивали по 10 раз» и «слушали и плакали».СПРАВКА КПКамиль Ларин родился в Волгограде в 1966 году. Сейчас артист известен ролями в созданном им комическом театре «Квартет И», также он сыграл в спектаклях «День радио», «День выборов» и в одноименных фильмах. Камиль Ларин в 2019 году получил звание Заслуженного артиста РФ.