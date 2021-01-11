«Это точно январь?», «Может зима заблудилась?» - недоумевают волгоградцы, глядя на лужи и грязь за окном. Ждать ли волгоградцам в этом месяце холодов и снега? По предварительным прогнозам Росгидрометцентра России, никаких лютых морозов в январе в Волгоградской области не предвидится, температуры воздуха будет в пределах многолетних значений.Новый 2021-й в Волгограде опять начался с аномалий, теперь природных: вместо пушистого снега горожане получили дожди вперемешку с гололедицей. Впрочем, к 11 января в отдельных районах Волгоградской области все-таки выпал небольшой снежок, а столбик термометра стал опускаться вниз. Сегодня ночью температура воздуха местами по региону опустится до минус 14 градусов, в Волгограде – до минус 7 градусов. Но крещенские морозы все же будут.В ближайшие дни синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры, и к 18-19 января столбик термометра местами опустится до -18 градусов. Но речь идет о ночных температурах и то не везде. Никаких вьюг и метелей, никаких заносов и непомерных сугробов.С 20-го января в Волгоградской области опять начнет теплеть. Ожидаются осадки, усилится ветер, на дорогах гололедица. Последняя неделя месяца будет мокрой – дождь, снег с дождем, а минусовые температуры будут сменять плюсовые значения на градуснике.Как гласит предварительный прогноз Росгидрометцентра: в Южном федеральном округе средне месячная температура воздуха ожидается выше и в пределах нормы.