Несмотря на коронавирус и не радужные экономические прогнозы, у волгоградских властей на 2021-й год просто огромные планы. В этом году в Волгограде планируют и обновленную Набережную открыть, и собор Александра Невского достроить, и корпус онкоцентра сдать. В общем, планы амбициозные. В конце года сверим, как задуманное свершилось.НОВУЮ НАБЕРЕЖНУЮ К ОСЕНИСогласно проекту, реконструкция Набережной Волгограда должна завершиться к декабрю 2021 года. Но в конце 2020-го директор проекта АО «Стройтрансгаз» Станислав Чурин заверил, что они смогут сдать объект даже раньше срока – уже в ноябре 2021-го.Напомним, что масштабная реконструкция Набережной идет уже три года – с 2018-го. Здесь уже укрепили причальные стенки, построили новые фонтаны, установили поднятый со дна Волги бронекатер БК-31, частично уложили тротуарную плитку, начали строить амфитеатр и пешеходную эстакаду. Обещали, что на Набережной также появится велосипедная дорожка, скейт-площадка, автостоянка, а еще много деревьев, лавочек, фонарей и благоустроенной прогулочной зоны.СОБОР К 800-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГОКогда в 2014-м власти впервые заговорили о строительстве собора Александра Невского на площади Павших борцов в Волгограде, поддержали идею далеко не все. Но к 2016-му вопрос уже был решен. Патриарх Кирилл освятил место под будущий храм и стройка закипела. Сейчас высота собора Его высота – 58 метров, а венчают его три купола, покрытые нитридтитаном под золото. На звоннице – 18 колоколов. В данный момент художники и иконописцы работают над росписью внутреннего убранства собора.Торжественное открытие запланировано на сентябрь 2021 года, когда в России будут отмечать 800-летие со дня рождения Александра Невского. Волгоград вошел в перечень городов, где пройдут основные праздничные мероприятия. Освящать собор Александра Невского в наш город обещает приехать Святейший патриарх Московской и всея Руси.Известный в Волгограде краевед и историк Роман Шкода убежден: когда собор достроят, наш город наконец-то избавится от проклятья, которое навлекли на него наши предки, и начнет возрождаться.ТРИ «ИНФЕКЦИОНКИ» И ОНКОЦЕНТРНа здравоохранение в 2021 году волгоградские власти планируют потратить 2,3 миллиарда рублей. Заложили деньги и на завершение строительства лечебно-диагностического корпуса областного онкодиспансера. На данный момент работы завершены на 60%, сдать обещают к концу 2021-го. В новом корпусе расположатся детская и взрослая поликлиники, отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Общая площадь корпуса составит почти 20 тысяч квадратных метров. На следующем этапе планируют построить радиологический корпус для лучевой терапии, а также центра позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов (ПЭТ-центра)Кроме того в 2021 году власти пообещали построить три новых инфекционных блока на 60 коек каждый – при больницах в Камышине, Михайловке и Калаче-на-Дону. Откроют и четыре онкологических центра в области, тем самым завершив создание сети ЦАОП в регионе.ДЕТСАДЫ, ШКОЛЫ И ФОКВ 2021 году в Волгоградской области обещают открыть еще 5 новых детских сада и школу на 800 учеников в Кировском районе Волгограда.В Волжском обещают построить до конца года крытый футбольный манеж, а в Волгограде - сдать ФОК с универсальным спортзалом на базе стадиона «Пищевик». А в Михайловке планируют открыть крытый каток с искусственным льдом.ДОРОГИ И ПАРКИПообещали в этом году волгоградцам и обновленные парки. Причем не один, а несколько. В частности, до конца 2021-го отремонтируют сквер имени 8 марта в Центральном районе, площадь у «Царицынской оперы». Доделают площадь у ДК Тракторозаводского района вместе с пешеходной зоной по улице Дзержинского, а также парк в микрорайоне «Долина». Ну и наконец-то обещают завершить последний (4-й этап) обновления поймы реки Царица в Волгограде.Не забыли и про дороги: на их капремонт в 2021 году заложили 11,6 миллиарда рублей (в 2020-м они составляют 10,1 миллиарда). В список на обновление попали, например, улица Титова, проспект Волжский, улица Жолудева, улицы Гейне и Буханцева, улица Казахская и Писемского, улица 50-лет Октября и бульвар Энгельса, и еще многие другие. Масштабные работы запланированы и на пересечении улицы Землячки и проезда Дорожников. Обе дороги расширят за счет дополнительных полос, а вокруг центрального островка радиусом 18 метров появится круговое движение. А еще от кольца до въезда в больницу №25 построят тротуары и сделают большую парковку.Что удивительно: в планах на ремонт попал и проспект Жукова. Да, тот самый, где масштабную реконструкцию делали буквально перед ЧМ-2018. Но гарантийный срок сошел вместе с асфальтом, так что начнут ремонтировапть заново. Правда, уже не цельным полотном, а частями.