С 1 января 2021 года в Волгограде выросла плата за наем или пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. До этого проживающие в неприватизированных квартирах волгоградцы платили за наем жилья по расценкам, установленным с 1 ноября 2019 года. Теперь проживание подорожает на 30 – 50 копеек с каждого квадратного метра. Так, обитатели кирпичных хрущевок будут выкладывать ежемесячно за наем на 10 – 25 рублей больше, жителям новых панельных домов он обойдется на 15 – 40 рублей дороже.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление администрации Волгограда, дороже всего наем жилья в центре Волгограда, а дешевле всего он обойдется в Кировском районе. Так, жители Центрального района, проживающие в кирпичных домах до 1965 года постройки, будут платить за наем на 48 копеек больше – по 10,53 рубля за квадратный метр квартиры. А наем муниципального жилья в старых кирпичных домах обитателям Кировского обойдется по 6,69 рубля за «квадрат». При этом вырастет плата за наем на 31 копейку или на 4,85%.Еще дороже обойдется плата за наем квартир и комнат в панельных домах до 1990 года постройки: в центре – 10,70 рубля за квадратный метр, на Красном – по 8,43 рубля. В построенных позже «панельках» придется платить за «квадрат» от 6,91 до 10,86 рубля. Наем жилья в новых кирпичных домах будет стоить от 6,94 до 10,89 рубля за квадратный метр.Если в доме имеются не все виды благоустройства, то проживание в нем обходится дешевле. Так, в старых деревянных и щитовых домах плата за наем составляет от 6,23 до 9,89 до рубля за «квадрат» в зависимости от района Волгограда. При отсутствии одного вида благоустройства плата будет меньше на три копейки с «квадрата». Если же «минусов» два и более, то размер платы за наем с 1 января 2021 года варьируется в пределах от 6,18 до 9,82 рубля за квадратный метр.Напомним, с 1 января 2021 года в Волгоградской области стал дешевле вывоз мусора, зато выросла плата за капремонт. А с 1 июля 2021 года на 3,8% - 4,75% подорожают все коммунальные услуги.