С началом 2021 года коронавирусная угроза никуда не делась, хотя в Волгоградской области и снизился прирост заболевших. По мнению специалистов, после новогодних каникул и рождественских праздников поток волгоградцев в поликлиники вновь возрастет. Всплеска заболеваемости ожидают по объективным причинам: количество социальных контактов в эти дни явно возросло. Поэтому на первом оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вновь говорил о наращивании мощностей лабораторий, массовой вакцинации от коронавируса и готовности здравоохранения к повышенным нагрузкам.- Впереди еще Старый Новый год, светлый праздник Крещения, поэтому прошу не ослаблять внимания и отнестись со всей ответственностью к выполнению задач, стоящих в этот период, - отметил губернатор.Сейчас в Волгоградской области ежедневно проводят от 6 до 7,5 тысячи ПЦР тестов на коронавирус. К марту 2021 года должны открыть еще три лаборатории в Волжском, Камышине и Михайловке – это позволит делать более 9 тысяч исследований в сутки. Койки в ковидных госпиталях сейчас заполнены на 70%. Плюс к этому держат в резерве еще около тысячи мест для больных коронавирусом и пневмонией. На контроле держат и ситуацию в поликлиниках, школах, детсадах, вузах и ссузах.Тем временем, по данным оперштаба, в Волгоградской области привили от коронавируса уже более 5 тысяч человек. В регионе работают 26 прививочных центров, вакцинация идет по утвержденным Минздравом РФ графикам.