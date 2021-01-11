Новогодние праздники закончились и возгоградцы возвращаются к привычному рабочему режиму. Но как же тяжело заставить себя вновь вставать по утрам и идти на работу... Вам тоже знакомо это чувство? Тогда вот вам несколько советов от врачей больницы №25 Волгограда: как продуктивно выйти из праздников и влиться в рабочий процесс.Медики говорят, что тяжело возвращаться к работе после новогодних каникул, потому что мы сбили свой режим, развлекаясь по ночам. Плюс световой день сейчас сокращен, а волгоградцы еще и сменили часовой пояс перед самым новым годом. Потому сегодня волгоградцы на работу идут, как сонные мухи.СОВЕТ 1: ПРИДУМАЙТЕ ПЛАНПервое правило медиков - постарайтесь ложиться спать до 23.00, а вставать не позже 8.00. Так трудовые будни начнутся гораздо проще.А чтобы побороть лень, придумайте себе задачи хотя бы на пару дней вперед.«Когда вы с утра точно знаете, чем займешься в ближайшее время, вставать приятнее и легче», - уверяют медики 25-й больницы.СОВЕТ №2: ОТЛОЖИТЕ «БОЛЬШИЕ» ДЕЛАВ омут с головой – это не про работу после новогодних праздников. Медики говорят, лучше не нагружать себя в первые дни после каникул «большими» делами. «Чтобы не потерять вкуса к жизни и не разочароваться в трудовых буднях, лучше отложите «большие» дела на конец недели. Вливаться надо медленно, чтобы не произошло отторжения», - советуют врачи.СОВЕТ №3: БОЛЬШЕ ХОДИТЕ ПЕШКОМ«Важно вернуться к физической нагрузке. Начинайте день в прогулки на свежем воздухе: так вы не только сбросите наеденные за праздники килограммы, но и сможете упорядочить свой режим, который за выходные дни был сбит», - отмечают в больнице №25 Волгограда.СОВЕТ №4: ПЕЙТЕ ВОДУПитанию тоже отводится в рабочем режиме важная роль. Врачи советуют переходить к более постной пище, избегать жирной еды, и уж точно отказаться от ночных походов к холодильнику.«Пейте больше воды. Только не кофе. Алкоголь и излишества уже и так поработали на ухудшение нашего метаболизма, теперь важно очистить организм от токсинов. Поддержать хорошее настроение и тонус в организме также помогут горький шоколад и бананы», - отмечают врачи.СОВЕТ №5: НЕ УНЫВАЙТЕТяжелее всего после праздников изменить даже не режим сна и питания, тяжелее всего опять вернуться к рутине и не впасть в депрессию.«Чтобы приподнятое настроение не сменилось унынием на работе, поделитесь с коллегами позитивными впечатлениями от проведённых каникул. Радуйтесь мелочам. И постарайтесь больше проводить времени с близкими после работы», - советуют медики. Будьте здоровы и берегите себя.