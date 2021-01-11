Подошли к концу новогодние праздники. Волгоградцы возвращаются на работу. И, судя по всему, большинству из горожан придется трудиться не на удаленке. Жители Волгограда утром 11 января устремились на рабочие места, но дорога занимает очень много времени. На магистралях города образовались огромные пробки. В начале десятого утра портал «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 7 баллов. Чуть раньше пробки составляли 8 баллов. Еле тянутся автомобили в обе стороны в Красноармейском районе по проспекту Героев Сталинграда, также «стоит» бульвар Энгельса.В социальных сетях волгоградцы называют две причины, по которым встало движение на юге города. Это убитый асфальт на мосту через Волго-Донской канал, а также перевод региона на московское время.«А при старом времени пробка бы уже рассосалась. Зря перевели»«Да теперь такое движение будет каждый день, потому как теперь все ездят к одному времени»А некоторые в соцсетях дают советы, как избегать пробок.«Красноармейский меньше волжского, зачем вообще вам машина?! Второе, нужно пускать общественный транспорт правильно и выделять для него отдельную полосу, тогда пробок не будет».Застряли на дороги автомобилисты и в других районах Волгограда. Большая пробка на проспекте Ленина в границах остановок «Площадь Титова» и «Площадь Возрождения». Невозможно проехать с ветерком и по второй продольной в Краснооктябрьском районе. Она стоит от улицы Штеменко до Менделеева. Также затрудненное движение по второй продольной в Ворошиловском и Советском районах.