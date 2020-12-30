Жителям и организациям города доступен полный перечень услуг. Качественный сервис и сопровождение клиентов обеспечивают 3 сотрудника офиса, которые всегда готовы помочь в решении любых финансовых вопросов: оформить заявку на потребительский кредит и кредитную карту, ипотеку, автокредит, проконсультировать по инвестиционным продуктам, а также помочь подключиться к дистанционным сервисам.На территории располагаются два универсальных банкомата для приема и выдачи наличных и оба находятся в круглосуточной зоне обслуживания. С их помощью клиенты могут снимать наличные, пополнять карту, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять переводы, открыть депозит и прочее.«Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла большие коррективы в жизнь россиян, ВТБ планомерно реализовывает свои планы по развитию региональной сети банка. Новый офис станет 18 точкой продаж в регионе. При этом мы активно развиваем свои технологические сервисы и дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют клиентам быть на связи с банком 24/7. Уверен, на сегодняшний момент мы реализовали все свои инициативы для того, чтобы волгоградцы и гости города смогли по достоинству оценить все преимущества банка», - отметил Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.Банк полностью следует всем санэпидемиологическим нормам для работы офиса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. При этом банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.Офис работает работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов.