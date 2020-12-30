Жительница поселка Котлубань Городищенского района Волгоградской области Татьяна Зотова обратилась к руководству компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» и региональной газораспределительной организации с просьбой подключить к ее дому газ. Женщина уже 16 лет работает педагогом, одна воспитывает двух детей. В этом году у нее радостное событие – завершение строительства собственного дома. Стройка закончилась перед наступлением холодов. Из-за отсутствия отопления они могли испортить свежий ремонт и сказаться на здоровье домочадцев.Специалисты газовой службы сразу же откликнулись на помощь, не дожидаясь, пока на улице испортится погода. И в дом мамы двух детей пришло тепло до наступления декабрьских холодов. А уже перед Новым годом газовики вручили детям новогодние подарки.Татьяна Зотова написала в адрес компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» письмо со словами благодарности за оперативно оказанную помощь в подключении дома к системе газоснабжения.- В этом доме в течение четырех рабочих дней, после моего первого обращения за советом и помощью в компанию, появился газ. Сказать, что мы очень счастливы, это значит не сказать ничего. Я просто до сих пор не могу поверить, что наш дом газифицирован. Очень трудно подобрать слова, чтобы выразить чувство огромной бесконечной благодарности профессионалам и отзывчивым людям, работающим в ресурсоснабжающей организации. Желаю всей команде волгоградских газовиков, крепкого здоровья, успехов и, конечно же, процветания!