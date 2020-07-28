Забота о будущем начинается сегодня

В России предложили ввести новый налоговый вычет — пенсионный. Он будет доступен гражданам, которые решили самостоятельно копить на будущую пенсию. Максимальный размер исчисления пенсионного вычета составит 400 тыс. рублей, а сумма возврата до 52 тыс. рублей - именно столько граждане смогут ежегодно получать назад со своих добровольных взносов.

Предложение о введении налогового вычета поступило в Центробанк на прошлой неделе от двух саморегулируемых пенсионных организации: Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). По мнению авторов обращения, реализация этой идеи может стать хорошим стимулом для россиян добровольно копить средства на свою будущую пенсию.

Напомним, в настоящее время социальный налоговый вычет можно оформить на сумму не больше 120 тыс. рублей, в него входят сразу четыре компонента - медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. За год можно вернуть не больше 15,6 тыс. рублей. При этом размер действующего налогового вычета не индексировался более 10 лет, его практически целиком «съедают» доли медицины и образования, а низкая ставка НДФЛ вовсе не делает его привлекательным для граждан.

Фото: Светлана Маковеева.

Итак, инициаторы обращения предлагают выделить отдельно пенсионный налоговый вычет и увеличить его лимит до 400 тыс. рублей или, как вариант, до 6% от зарплаты. Эта сумма выбрана неслучайно: 400 тыс. рублей являются максимальной планкой для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) самого востребованного первого типа. Именно введение этой меры дало толчок росту инвестиций в этот инструмент. По данным Мосбиржи на май 2020 г., за три года количество открытых гражданами ИИС увеличилось в 10 раз: с 200 тыс. почти до 2 млн. Пенсионные СРО считают, что нужно предоставить равные льготы для инвесторов в инвестсчета и добровольные пенсионные программы.

Фото: ПАО ВТБ.

Один из лидеров рынка НПФ по объему пенсионных активов - ВТБ Пенсионный фонд — по достоинству оценил и одобрил эту идею:

- Мы всецело поддерживаем инициативу ввести отдельный налоговый вычет для граждан, которые решили самостоятельно копить на будущую пенсию, - прокомментировала генеральный директор НПФ Лариса Горчаковская. - Действующий сейчас лимит в 120 тысяч не менялся уже 10 лет и просто не соответствует потребностям наших граждан. Он недостаточно мотивирует копить на пенсию. Во-первых, вычет состоит из четырех компонентов, при этом медицина и образование выбирают практически всю долю. Кроме того, пенсионное страхование - это длительный и прогнозируемый с точки зрения расходов вид страхования, и смешение вычета, например, с непрогнозируемыми медицинскими расходами нелогично.

По мнению Ларисы Горчаковской, выделение отдельного вычета – оправданный и давно назревший шаг. Предлагаемые меры не только станут стимулом для людей делать взносы ежегодно, но и привлекут на рынок новых клиентов. Значит, граждане станут ответственнее подходить к формированию пенсии. Это даст людям уверенность в завтрашнем дне и увеличит горизонт планирования на много лет вперёд.

В Центробанке в ответ на инициативу заявили, что сначала необходимо оценить потенциальный эффект этих изменений. Введение пенсионного налогового вычета позитивно скажется на сфере НПО, но помешать реализации идеи может проблема с реальными доходами населения и выпадающими доходами бюджета, что особенно чувствительно в кризис, отмечают эксперты.

Справка:

Налоговый вычет — это льгота, предоставляемая государством при совершении налогоплательщиком важных или полезных действий: например, покупки квартиры, оплаты обучения или лечения, благотворительности, пенсионных взносов и пр. После применения налогового вычета налогоплательщику возвращается 13% от одобренной суммы вычета.