Не взяли в больницу: волгоградец отсудил 450 тысяч за смерть жены

Больше двух лет потерявший жену волгоградец добивался справедливости в судах. Его 44-летняя супруга умерла дома, после того, как врачи не заметили проблем с сердцем поступившей со скорой пациентки. Женщине поставили остеохондроз, ОРВИ и отправили лечиться домой. Через несколько часов ее сердце остановилось. Советский районный суд и множество экспертиз подтвердили: волгоградка скончалась из-за некачественно оказанной медицинской помощи. С больницы №7 взыскали компенсацию морального вреда – по 150 тысяч рублей на супруга и каждого из двоих оставшихся без матери детей – всего 450 тысяч.

44-летнюю волгоградку скорая помощь привезла в больницу №7 28 ноября 2017 года. Женщине было плохо, из симптомов - слабость, сухость во рту и одышка, что говорит о проблемах с сердцем. Пациентку осмотрели кардиолог, зав. терапией и дежурный терапевт, сделали ей рентген грудной клетки и ЭКГ. Но ничего опасного, на их взгляд, не нашли. С диагнозом «остеохондроз грудного отдела позвоночника. ОРВИ остаточные явления. Бронхит» ее отправили лечиться домой. В ночь у женщины случился внутрисердечный тромбоз. Она умерла, так и не дождавшись помощи медиков.

- Суд пришел к выводу, что смерть пациента наступила из-за бездействия врача, непроведения необходимой диагностики, несвоевременного установления диагноза и лечения, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение Советского райсуда еще не вступило в силу.