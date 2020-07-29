2020-07-29T10:52:05+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 июля: плюс 88 заболевших COVID-19

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 29 июля 2020 года
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области сохраняются ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемиейВ Волгоградской области сохраняются ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемиейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгоградской области сохраняются ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемией. Несмотря на знойное лето, вирус никуда не делся, а ежедневный прирост заболевших – в районе сотни. По оперативной информации ИЦК, на утро 29 июля 2020 года, в регионе зафиксировано еще 88 случаев заражения COVID-19. Общее число официально подтверждённых случаев заболевания – 8958.

Врачи круглосуточно лечат пациентов, попавших в стационары с диагнозом «ковид». Всего им удалось поставить на ноги чуть более 5 тысяч волгоградцев, что вдвое меньше от количества заболевших. 29 июля домой отправились еще 104 человека. Ни одного летального исхода не зафиксировано.

Волгоградцам напоминают, что в сложившейся ситуации носить маски в общественных местах – не прихоть, а обязательное правило. Каждый день патрульные штрафуют нарушителей режима, которые рискуют своим здоровьем и здоровьем окружающих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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