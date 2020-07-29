Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 июля: плюс 88 заболевших COVID-19

В Волгоградской области сохраняются ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемией. Несмотря на знойное лето, вирус никуда не делся, а ежедневный прирост заболевших – в районе сотни. По оперативной информации ИЦК, на утро 29 июля 2020 года, в регионе зафиксировано еще 88 случаев заражения COVID-19. Общее число официально подтверждённых случаев заболевания – 8958.

Врачи круглосуточно лечат пациентов, попавших в стационары с диагнозом «ковид». Всего им удалось поставить на ноги чуть более 5 тысяч волгоградцев, что вдвое меньше от количества заболевших. 29 июля домой отправились еще 104 человека. Ни одного летального исхода не зафиксировано.

Волгоградцам напоминают, что в сложившейся ситуации носить маски в общественных местах – не прихоть, а обязательное правило. Каждый день патрульные штрафуют нарушителей режима, которые рискуют своим здоровьем и здоровьем окружающих людей.