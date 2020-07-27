5 главных вопросов о выборе профессии

Приемная кампания-2020 в самом разгаре. У абитуриентов и их родителей возникает масса вопросов о выборе будущей профессии и направления обучения. Чем отличаются бакалавриат от специалитета и магистратуры, какие навыки приобретет студент в процессе обучения, как организованы стажировки, и на какую работу можно устроиться по окончании вуза. На эти вопросы отвечают деканы факультетов Института.

1. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БАКАЛАВРИАТ ОТ СПЕЦИАЛИТЕТА?

Елена Малышева, декан экономического факультета:

Фото: РАНХиГС.

- Выпускник бакалавриата «Экономика» после четырех лет обучения получает квалификацию «бакалавр» по этому направлению. Выпускники по специальности «Экономическая безопасность» обучаются пять лет и по окончании учебы им присваивается квалификация «Экономист». И те, и другие могут сразу приступить к работе на должностях, предусмотренных профстандартами. Разница состоит в том, что специалист по окончании вуза получает конкретную профессиональную квалификацию, а образование бакалавра является более гибким: выпускник, реализовав себя на практике, получив подтверждение своим знаниям и навыкам, имеет возможность со временем определиться с выбором направления обучения в магистратуре.

Андрей Егоров, декан юридического факультета:

Фото: РАНХиГС.

- Наличие образования по направлению бакалавриата «Юриспруденция» является базовым квалификационным требованием для занятия должностей в отдельных сферах. Иллюстрацией тому является ст. 4 Закона «О статусе судей в Российской Федерации». Согласно Закону, судьей может быть гражданин России, обладающий одновременно дипломами и бакалавра и магистра по направлению Юриспруденция. В то же самое время будущие выпускники специалитета судьями стать не смогут. Например, диплом юриста по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» позволит им работать только в качестве обеспечивающего деятельность судебных органов персонала. Хочу отметить, что в 2020 году ВИУ РАНХиГС является единственным среди вузов Волгоградской области, где предусмотрены бюджетные места и по бакалавриату и по магистратуре Юриспруденция.

Юлия Дроздова, декан факультета государственного и муниципального управления (ГМУ):

Фото: РАНХиГС.

- Основное отличие состоит в разных возможностях по построению образовательной и карьерной траекторий. Так, после бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Социология» или «Психология» выпускник может продолжить обучение только в магистратуре. При этом имеет право претендовать на бюджетное место. По окончании специалитета «Психология служебной деятельности» вчерашний студент имеет право продолжить образование, как в платной магистратуре (на бюджетные места выпускники специалитета претендовать не имеют права), так и в платной или бюджетной аспирантуре. Что касается работы, то бакалавр, как и специалист, могут работать на должностях, требующих высшего образования. Однако для того что бы перейти на должность группы «руководители» бакалавру придется получить квалификацию магистр.

2. НА КАКУЮ РАБОТУ МОЖЕТ УСТРОИТЬСЯ ВЫПУСКНИК?

Елена Малышева, декан экономического факультета:

- Выпускники вуза по специальности «Экономическая безопасность» могут работать в государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции, в экономических и аналитических отделах предприятий, в службах внутреннего контроля финансовых организаций. Бакалавры по направлению «Экономика» работают в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей.

Андрей Егоров, декан юридического факультета:

- Наши выпускники могут работать в прокуратуре, структурах обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, правоохранительных органах. Также возможно трудоустройство в ФАС и ФНС, органах нотариата, адвокатуры, коммерческих и некоммерческих организациях. В большинстве случаев выпускники вправе претендовать на руководящие должности во всех сферах народного хозяйства.

Юлия Дроздова, декан факультета ГМУ:

- 75% наших выпускников устраиваются по специальности в первые полгода – это один из самых высоких показателей в ЮФО. Они востребованы на должностях государственной гражданской службы РФ, на административных должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях. Наших выпускников вы можете встретить, также, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях, международных организациях и международных органах управления, в крупных компаниях, специализирующихся на маркетинговых коммуникациях и связях с общественностью, взаимодействии органов власти и бизнеса.

3. ГДЕ СТУДЕНТЫ ПРОХОДЯТ СТАЖИРОВКУ И ПРАКТИКУ?

Елена Малышева, декан экономического факультета:

- Учебными планами всех направлений предусмотрено ежегодное прохождение практик. База для проведения производственных и преддипломной практик позволяет обеспечить всех студентов местами ее прохождения и часто совпадает с местами последующего трудоустройства. Студенты имеют возможность пройти стажировку на базе компаний-партнеров: Сбербанк России, СКБ Контур, фирма 1С и многих других.

Андрей Егоров, декан юридического факультета:

- В институте сформирована база практик, отвечающая как потребностям трудоустройства, так и получению практических навыков. Особенностью юридического факультета является наличие в его структуре Юридической клиники, которая позволяет студентам приобрести навыки консультирования по правовым вопросам, не покидая здание института, причем не только в период прохождения практики, но и в свободное от учебных занятий время. За студентом закрепляется преподаватель-куратор, который помогает студенту проводить реальные «живые» консультации гражданам, касающиеся практически любых жизненных ситуаций.

Юлия Дроздова, декан факультета ГМУ:

- Студенты факультета имеют возможность пройти практику в администрациях Волгоградской области, Волгограда, Волжского, муниципальных образований региона, Избирательной комиссии Волгоградской области, Волгоградской областной и городской Думах, в региональных Управлениях ФНС, ФССП, ФСИН, Судебного департамента, Контрольно-счетной палате Волгоградской области.

4. КАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПРИОБРЕТАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ?

Елена Малышева, декан экономического факультета:

- Хороший выпускник-это профессионал, способный самостоятельно и творчески мыслить, работать в команде, владеющий иностранным языком, умеющий искать и обрабатывать информацию. Эти навыки формируются такими дисциплинами, как: цифровые финансы и банки, оценка бизнеса, риск-менеджмент, международные стандарты финансовой отчетности. В процессе обучения студенты овладевают методами обработки информации с помощью современных программных продуктов и сервисов: ERP-система 1С; ProjectExpert; MS Project; AllFusionProcessModeler (Bpwin), SPSS, Статистика, пакетов обработки графической информации CorelDraw, AdobeMaster Collection; информационно-аналитических систем СПАРК, Контур.Фокус.

Андрей Егоров, декан юридического факультета:

- Процесс обучения на юридическом факультете предполагает формирование у студентов таких компетенций, как умение обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей различные решения, составление юридических документов; приобретение навыков выявления, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений, оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; проведение научных исследований (только в рамках программ специалитета и магистратуры).

Юлия Дроздова, декан факультета ГМУ:

- В зависимости от выбранного направления подготовки студенты овладевают навыками в области разработки кадровой политики найма, оценки, аудита, контроллинга и учета персонала, психологического консультирования, диагностики и социально-психологического тренинга, социологических исследований социально-политических и организационных процессов.

Фото: РАНХиГС.

5. КАКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДЛАГАЕТ ИНСТИТУТ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ?

Елена Малышева, декан экономического факультета:

- Как бакалавр, так и специалист могут продолжить свое образование, поступив в магистратуру по направлениям 38.04.01 Экономика (образовательная программа Учет, анализ, аудит) и 38.04.08 Финансы и кредит (образовательная программа Финансовый менеджмент). Окончание магистратуры позволяет выпускнику претендовать на должности более высокой квалификации, заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях Российской Федерации, поступить в аспирантуру и построить научную карьеру.

Андрей Егоров, декан юридического факультета:

- Обучение в магистратуре формирует по сути индивидуальную образовательную траекторию, исходя из карьерных потребностей уже получившего высшее образования выпускника, либо кадровых нужд его работодателя, без жесткой привязки к ранее полученному образованию. Юридический факультет ВИУ РАНХиГС реализует три программы магистерской подготовки: «Гражданское право, семейное право, международное частное право», «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности», «Предпринимательское право, коммерческое право».

Юлия Дроздова, декан факультета ГМУ:

Факультет реализует магистерские программы по следующим направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Управление персоналом». После окончания магистратуры у выпускников расширяются возможности трудоустройства в крупные кампании и замещения позиций руководителей в органах власти.

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