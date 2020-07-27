2020-07-27T11:11:14+03:00
Общество

Увлекательный тест-драйв на НОВОМ Volkswagen Polo

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников
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Фото: Волга-Раст.Фото: Волга-Раст.
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Приглашаем Вас познакомиться с долгожданным НОВЫМ лифтбеком Volkswagen Polo:

– Абсолютно новый внешний дизайн и интерьер

– 3 двигателя, 4 комплектации

– Широкий набор инноваций и мультимедиа.

1, 2 августа официальный дилер Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане приглашает Вас пройти увлекательный тест-драйв на НОВОМ Volkswagen Polo по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки,82Г.

Вас ждут:

Индивидуальный тест-драйв

Детский тест-драйв

Мастер-класс по живописи

Фотозона

Подарки

Угощения

Записаться на тест-драйв Вы можете здесь или по телефону: +7 (8442) 55-14-14.

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников. Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.

Генеральный партнер: Инвестиционный банк «БКС Премьер».

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Официальный партнер: Кофейная компания Di Maestri.

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