Увлекательный тест-драйв на НОВОМ Volkswagen Polo
Приглашаем Вас познакомиться с долгожданным НОВЫМ лифтбеком Volkswagen Polo:
– Абсолютно новый внешний дизайн и интерьер
– 3 двигателя, 4 комплектации
– Широкий набор инноваций и мультимедиа.
1, 2 августа официальный дилер Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане приглашает Вас пройти увлекательный тест-драйв на НОВОМ Volkswagen Polo по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки,82Г.
Вас ждут:
Индивидуальный тест-драйв
Детский тест-драйв
Мастер-класс по живописи
Фотозона
Подарки
Угощения
Записаться на тест-драйв Вы можете здесь или по телефону: +7 (8442) 55-14-14.
Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников. Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.
Генеральный партнер: Инвестиционный банк «БКС Премьер».
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Официальный партнер: Кофейная компания Di Maestri.
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