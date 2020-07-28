У этого арбуза множество вкусов: астраханские селекционеры вырастили первый в России белый полосатик

На носу август, арбузная пора. Приторно-сладкий вкус красного знаком всем с детства, желтые и оранжевые – пока еще экзотика. Но астраханские селекционеры спешат порадовать россиян новым сортом полосатика – белым. Это уникальный арбуз с бесцветной мякотью, а еще у него множество вкусов – от ванили до манго.

«СОЗДАЕМ АРБУЗНУЮ РАДУГУ»

Хоть арбуз – традиционное лакомство, история у него весьма любопытная. Первые ягоды были белыми, но селекционеры десятилетиями работали над размерами и количеством ликопина ради красной мякоти и сочности. Можно сказать, астраханские ученые вернули полосатику первозданный вид, экспериментируя над оттенками.

Самое главное, что белая ягода полностью безопасна даже для беременных. Фото: Анастасия Соколова.

- Мы трудились над обесцвечиванием арбуза около 15 лет. Это очень долгий и трудоемкий процесс. Много лет ручного опыления и кропотливых отборов. Нужно было найти именно тот арбуз из сотен похожих. Один неверный выбор мог обернуться провалом, но все получилось, - рассказал «КП-Волгоград» директор селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя» Артем Соколов.

Сейчас под его руководством астраханские селекционеры работают над созданием «арбузной радуги»: красный, желтый, оранжевый и белый уже есть, в разработке зеленый полосатик, а также двухцветные.

- Этот арбуз мы назвали «белые росы». Красиво и отражает суть. Неделю назад приезжала госкомиссия, провела проверку. При положительном заключении уже зимой внесем наш арбуз в реестр, а в следующем году будем реализовывать семена, - пообещал Артем Соколов.

Уже следующим летом полосатики могут появиться на прилавках. Фото: Анастасия Соколова.

Самое главное, что белая ягода полностью безопасна даже для беременных.

- Наш арбуз гипоаллергенный, в нем нет окрашивающих веществ.

ИГРА ВКУСОВ

Но это не единственная особенность белого арбуза. Его главная изюминка – множество вкусовых оттенков. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отведал новинку и распробовал вкус ванили.

- Я, например, чувствую вкус лайма. Этот арбуз очень сладкий, но при этом есть кислинка. Опять же, у каждого свое вкусовое восприятие. На днях приезжали туристы, пробовали наши лакомства. От белого не могли оторваться, - говорит Артем Соколов.

Изюминка арбуза - множество вкусовых оттенков. Фото: Анастасия Соколова.

С ним согласна его супруга Анастасия Соколова, которая сравнила поедание арбуза с выбором духов.

- Тут необходимо уловить полутона. Когда попробовала, удивилась, насколько новый сорт вкуснее красного. А вот привкус мы так и не смогли до конца разгадать: сначала мне показалось, что он напоминает морковь, затем манго, персик... Чем больше ела, тем меньше могла уловить оттенок. Это из-за содержания разных микроэлементов и их комбинаций, получается такая вот игра вкусов.