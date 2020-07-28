2020-07-28T11:09:34+03:00
Общество

Где купить арбузы и дыни в Волгограде

Летом 2020 года в городе откроются 50 бахчевых развалов [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вкусные арбузы появятся в продаже уже в начале августа.Вкусные арбузы появятся в продаже уже в начале августа.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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На бахчах Волгоградской области поспевают дыни и арбузы. Уже скоро фермеры порадуют нас урожаем. Ранние сорта, в основном привозные, уже можно купить на рынках и в магазинах. Тем временем мэрия города определила места для торговли, где каждый сможет купить полосатика. Летом 2020 года во всех районах города откроются 50 бахчевых развалов, которые будут контролировать надзорные органы. Бизнесмены уже приступили к обустройству торговых точек.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, арбузы и дыни не должны лежать на земле, их нельзя надрезать даже по просьбе покупателя. Также на официальных точках у продавца при себе должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность товара, разрешение на торговлю и медкнижка.

Где купить арбуз в Волгограде летом 2020

Тракторозаводский район: Костюченко, 7; Тракторостроителей, 3; Менжинского, 23; Кропоткина, 13; ак. Бардина, 17; 95-й Гвардейской, 9.

Краснооктябрьский район: Менделеева, 100; Библиотечная, 16; Богунская, 30; Еременко, 68 и 122; Титова, 43; 39-й Гвардейской, 29.

Дзержинский район: Морозова, 9; Либкнехта, 13; Осипенко - 42, у с/х ярмарки, на пересечении с улицей Ангарской.

Центральный район: Ткачева, 5 и 9; Новороссийская, 28 и 77; Пархоменко, 51; Двинская, 20.

Ворошиловский район: Буханцева, 52; Циолковского, 12; Кузнецкая, 26 и 69.

Советский район: Авиаторская, 5; Ивановского, 4; пересечение улиц Туркменской и Тулака; Туркменская, 19; Славская, 10, пос. Горьковский – ул. Волгоградская, 178; Малиновского, 4.

Кировский район: пересечение Краснодонского переулка и улицы Тополевой – три точки; Колосовая, 4; Шумилова, 31; Кирова, 92; пересечения улиц Чекалина и Шаблиевской; 64-й Армии, 79, 87 и 127А.

Красноармейский район: 2-я Штурманская, 13; Пятиморская, 18; Столетова, 50; Героев Сталинграда, 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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