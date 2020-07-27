2020-07-27T16:13:49+03:00
Досуг

Не пропусти: Тамбов, август, Чернозем!

Волгоградцев приглашают на рок-фестиваль
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На сегодняшний день рок-фестиваль не отменен. Фото: Ольга МАХАЛОВА (предоставлено организаторами).На сегодняшний день рок-фестиваль не отменен. Фото: Ольга МАХАЛОВА (предоставлено организаторами).
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С 14 по 16 августа в Тамбове пройдет музыкальный рок-фестиваль «Чернозем – 2020». Всего 530 километров от Волгограда и вас ждут три дня рок-музыки, свободы, равенства и братства.

На сцену рок-фестиваля «Чернозем» выйдут DDT и СерьГа, Вячеслав Бутусов и Гарик Сукачев, сербский фолк-рок-коллектив Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, «Сплин», «Горшенев», «Эпидемия», Anacondaz, Гречка и «Тараканы», «Последние Танки в Париже», «Аффинаж» и многие другие.

В день памяти Виктора Цоя, 15 августа, в программе фестиваля - проект «Симфоническое КИНО» с гитаристом легендарной группы Юрием Каспаряном. Запланировали на рок-фесте выступление Петра Погодаева и Петра Мамонова, просмотр фильмов «Лето» и «Игла». Гостей ждут палаточный лагерь со всеми удобствами и бесплатная автомобильная стоянка, концертная программа и разнообразные развлечения.

Организаторы обещают: «Чернозем» станет самым душевным событием года. На сегодняшний день рок-фестиваль не отменен. Если же его проведение все же запретят, все купленные билеты будут действительны на «Чернозем 2021», всем желающим вернут деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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