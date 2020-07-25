Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 июля: плюс 85 заболевших

Каждый день около сотни жителей Волгоградской области продолжают заражаются коронавиурсной инфекцией. По данным ИЦК на утро 25 июля, в больницах 85 вновь поступивших пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего же с начала всемирной пандемии в регионе ковидом заболели 8602 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 25 июля 2020 года.

Статистика коронавируса. Фото: Яндекс Статистика.

Несмотря на стабильный и большой прирост, а также тысячи людей, которых нужно спасти, врачам удается контролировать статистику смертности. От коронавируса погибло 57 волгоградцев, сегодня летальных случаев не зафиксировано. Всего же медики вылечили почти пять тысяч зараженных. 25 июля домой отправились еще 88 человек.

Напомним, в Волгоградской области продлили ограничительные меры. По-прежнему необходимо носить маски в местах общественного пользования.