Волгоградские абитуриенты могут подать документы в вуз через отделения Сбербанка

Специалисты Волгоградского института управления РАНХиГС начали оказывать консультационную и техническую поддержку абитуриентам в офисах Сбербанка в рамках приемной кампании - 2020. Такая возможность стала одним из ключевых пунктов соглашения о социальном сотрудничестве.

В Волгоградской области уже в течение недели активно работают 12 консультационных точек ВИУ РАНХиГС в отделениях Сбербанка: пять в Волгограде, а также в Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Фролово, Котово и Калаче-на-Дону. Каждая из них оборудована компьютером с доступом в интернет, сканером, принтером – всем тем, что необходимо при подготовке пакета документов для поступления в любой вуз страны. Здесь же можно получить консультацию представителя ВИУ РАНХиГС.

Фото: ВИУ РАНХиГС.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ВУЗ

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы общественной жизни, коснулось это и образовательного процесса, и итоговых экзаменов, и приемной кампании.

– В 2020 году многие российские вузы осуществляют прием документов только в электронной форме. В соответствии с нормативными актами Минобрнауки России, документы, представленные лично или направленные почтовыми службами, в большинстве регионов к рассмотрению не принимаются, - прокомментировал ситуацию директор Волгоградского института управления Андрей Осипов. - Есть также определенные сложности в правильном заполнении документов.

К тому же сканер, принтер и даже стабильный интернет есть далеко не у всех, тем более в районах.

Поэтому, чтобы подать документы в ВИУ РАНХиГС или любой другой вуз Российской Федерации, достаточно просто прийти в одно из 12 отделений Сбербанка с оригиналами документов. Консультанты помогут все правильно заполнить, отсканировать и отправить. Социальная дистанция и коронавирусная безопасность при этом гарантированы.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Проект уникальный. Раньше в обычных условиях на этапе подачи документов часто возникали какие-то вопросы, на которые можно было ответить сразу на месте. Сейчас абитуриент остается один на один с электронными формами. После подачи заявления, оно может быть возвращено для исправления. Это занимает какое-то время. Избежать таких проблем и должна помочь эта акция. Правила едины для всех вузов, хотя есть нюансы, которые отличают одно образовательное учреждение от другого. При подготовке волонтеров мы все это учли, - рассказывает зав.сектором по работе с абитуриентами ВИУ РАНХиГС Нина Калабина.

- Пандемия наложила большой отпечаток на организацию приемной кампании.

- Мы поняли, что многим детям будет сложно подать документы не только в наш институт, а вообще в вузы. Подумали, как можем помочь выпускникам, которые впервые оказались в такой ситуации, - делится куратор по работе точек дистанционной подачи документов Светлана Михнева. - Сбербанк откликнулся на нашу социальную инициативу, предоставил помещения во всех основных населенных пунктах области. Мы собрали команду, обучили волонтеров, завезли все необходимое оборудование.

В каждом пункте дистанционной подачи документов работает от двух до четырех студентов-волонтеров. Они же ходят по школам, чтобы рассказать выпускникам о такой возможности. Куда бы ребята ни поступали, вопросы возникают одни и те же. Иногда процесс дистанционной подачи документов занимает едва ли не полдня. К тому же есть особые категории абитуриентов, которым необходим дополнительный пакет документов.

По итогам первой недели реализации проекта уникальной возможностью смогли воспользоваться достаточно большое число абитуриентов, однако основной наплыв выпускников школ ожидается через неделю.

– Ребята еще сдают ЕГЭ, не знают результатов. Вопросы задают по поводу различных направлений в вузах. Не все знают, что нужно, какие документы сканировать. Мы их консультируем, помогаем все правильно оформить. Это очень полезный проект. Многие из тех, кто приходит, вообще не разбираются в нюансах, - рассказывает волонтер Виктория Зайцева, которая помогает выпускникам в главном офисе Сбербанка в Волгограде.

Оформление документов для поступления в вуз - далеко не единственное, чем помогает Волгоградский институт управления волгоградцам. Зимняя школа по олимпиадной математике для старшеклассников, Региональный методический центр по финансовой грамотности, совместный с областной библиотекой имени Горького социальный проект по правовому просвещению и юридическая клиника, где можно бесплатно получить помощь юриста, - вуз участвует во многих социальных проектах и постоянно ищет новые направления.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

В каких отделениях Сбербанка Волгоградской области можно подать заявление о приеме в вуз в электронном виде с 13 июля по 16 августа 2020 года

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