2020-07-21T16:27:52+03:00
Экономика

ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам

Владельцам универсальных карт ВТБ стал доступен сервис по установке расходных лимитов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Услуга подключается бесплатно по заявке клиента в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания*.

Клиенты ВТБ могут разграничить расходы по карточному счету и устанавливать лимиты по любой из карт, привязанных к нему. Услуга позволяет ограничить сумму снятия наличных, установить ограничения по безналичным операциям в Интернете или в торгово-сервисных предприятиях, карту можно сделать инструментом только для внесения денег на расчетный счет (самоинкассации), установив нулевой лимит по всем операциям перевода и снятия наличных.

«Новый бесплатный сервис по установке лимитов - удобный инструмент, позволяющий клиенту оптимизировать учет за расходованием средств, доступных на карточном счете или по картам сотрудников компании», - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.

Корпоративные карты помогают быстро и удобно свершать необходимые для развития бизнеса платежи по хозяйственным и представительским расходам как онлайн, так и с использованием терминалов, а также осуществлять самостоятельное инкассирование выручки сразу на расчетный счет.

*Услуга предоставляется в офисах ВТБ или системе ДБО. Информацию о технически доступном способе подключения можно уточнить в контакт-центре Банка ВТБ по тел 8-800-200-77-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты назвали самую популярную иномарку в Волгограде
В Волгограде запустили производство соли
Еще в одной волгоградской больнице сменили главврача
22 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
Волгоградец выкачал из нефтепровода 24 тонны горючего
Не имей 14 друзей, а имей 6 миллионов: волгоградка обманула знакомых и банк
На «Волгоград Арене» поставят туннели для дезинфекции болельщиков
Новая вспышка коронавируса в Волжском: плюс 17 заболевших
Банк УРАЛСИБ предоставил доходный купон своим клиентам за страхование жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Мы готовы перекрывать дороги: дольщики ЖК «Адмиралтейский» в Волгограде дали властям 20 дней на возобновление стройки
Замдекана вуза в Волжском идет под суда за взятки
В Урюпинске от коронавируса умер 66-летний мужчина
Из-за ремонта улицы Караванной в Волгограде на три дня ограничат движение
В Тракторозаводском районе Волгограда отключат газ