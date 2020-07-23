Выйти из гаджета: автомобилистов просят обратить «Внимание на дорогу!»

За полгода на волгоградских трассах произошло более тысячи аварий. Десятки пострадавших, сотня погибших – убедительная статистика для старта всероссийской социальной кампании «Внимание на дорогу!». В течение недели водителям и пешеходам напомнят не только о ПДД, но и о страшных последствиях халатного отношения к ним.

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ!

Всего несколько лет назад волгоградцы массово жаловались на состояние асфальта: выбоины отвлекали внимание от дорожной обстановки, риск столкновения увеличивался в разы. Но дороги привели в порядок. Ужесточили и закон о пьянстве за рулем: за такое сейчас можно попасть в тюрьму. Стало больше камер и вместе с ними аккуратности при вождении, однако пугающее число аварий никуда не делось.

При детальном изучении проблемы выяснилось, что водители элементарно торчат в интернете, пока крутят руль. Многим такая картина кажется обычной и даже безопасной, но банальная психология говорит об обратном:

- Внимание человека ограничено и может быть направлено на небольшое количество объектов. Главным из них должна быть именно дорога, - говорит психолог-консультант, кандидат психологических наук Дина Зиновьева. - Выходя за дверь своего дома, каждый из нас становится участником коммуникаций. И водитель, и пешеход должны быть квалифицированы в этом вопросе.

Видеоролик «Исчезнувшие». Социальная кампания 2020 «Внимание на дорогу»..Ролик объясняет проблему отвлечения внимания участников дорожного движения через метафору «исчезновения», показывая, что когда человек чем-то увлекается, он пропадает как водитель автомобиля или как пешеход. Задумался ли он, ответил на звонок или заговорился с пассажиром - автомобиль фактически становится неуправляемым и едет без водителя. То же самое происходит и с пешеходом, - он не слышит и не видит, что происходит вокруг, а значит не имеет возможности отреагировать на приближающуюся опасность. В реальности такие ситуации не редкость, но если в ролике все можно остановить, отмотать назад, то в жизни это невозможно.

А помогут волгоградцам инспекторы ГАИ и социальная кампания, которая организована в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В эти дни в области проходят и запланированы более 250 тематических обучающих мероприятий с максимально широким охватом участников дорожного движения. Пешеходы, настоящие и будущие водители, дети в возрасте от 6 до 14 лет, родители и педагоги принимают участие в семинарах, тренингах, игровых форматах, становятся зрителями социальных роликов в автошколах и на АЗС, на транспортных предприятиях, МФЦ и в ТРЦ, учебных учреждениях. Мероприятия также проходят на пешеходных переходах и в парках, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ПОЧЕМУ НУЖНО УБРАТЬ СМАРТФОНЫ

Эксперты считают, что необходимо сформировать общественное мнение на тему гаджетов за рулем. Как это было с ездой в пьяном виде: сегодня такое поведение порицают. Подобную схему необходимо использовать и тут. Для этого волгоградцам объяснят, почему же телефон в разы увеличивает риск ДТП.

- Что отвлекает водителя от дороги? – спрашивает волонтер акции у волгоградца.

В голову приходит много вариантов: требующий внимания ребенок, музыка, еда, навигатор, телефон... Все это верно, но по статистике самую большую опасность для автомобилистов, пассажиров и пешеходов представляют именно гаджеты. Аналитический центр НАФИ опросил россиян, как часто они отвлекаются за рулем и по каким причинам.

Больше половины волгоградцев уверены, что делать этого категорически нельзя, а вот остальные считают иначе – пара секунд ничего не решат, можно и сообщение отправить. Многие честно созналась: во время езды иногда берут в руки смартфоны и постоянно делают это в пробке. Почти 50% пользуются навигаторами, чуть меньше – звонками, причем зачастую по рабочим вопросам.

Что происходит в этот момент? Водитель автоматически замедляет движение, увеличивает дистанцию, но самое главное – теряет бдительность. И тот, кто недавно был убежден, что мимолетные лайки или сообщения в месседжере – пустяк, может стать причиной гибели других людей. За одну секунду при 60 км/ч машина проезжает около 17 метров. Сотни автомобилистов, взявших гаджеты всего на секундочку, превращают эти расстояния в километры. И никто не застрахован оказаться на их пути. Но проблема не только в этом.

Видеоролик "Внимание на дорогу!". Социальная кампания 2020 "Внимание на дорогу!".Находясь за рулем мы сами не замечаем, как отвлекаемся на, казалось бы, незначительные мелочи. Разговор с пассажиром, сигналы телефона, рекламу, происходящее в салоне автомобиля. А ведь это может привести к самым серьезным последствиям!

Нередко водителей отвлекают пешеходы. Более 60% волгоградцев признались, что не смотрят по сторонам, когда выходят на «зебру». Они или слушают музыку, или разговаривают, или просматривают соцсети прямо посреди проезжей части, или не видят дорогу из-за зонта/капюшона. Автомобилистам приходится сигналить, чтобы привлечь внимание. Но не всегда удается успеть. Лучше всяких слов о ситуации говорит статистика смертности на дорогах: 112 жертв за шесть месяцев.

- Количество ДТП за первое полугодие 2020 года в Волгоградской области в целом снизилось, но число погибших возросло на более чем на 15%. Это тревожные цифры, поэтому мы проводили и проводим огромное количество мероприятий, направленных на профилактику аварийности. Одна из наших задач – уменьшить травматизм среди несовершеннолетних, максимально профилактировать их на соблюдение ПДД, - прокомментировал врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Степанов. - Хотелось бы сказать о водителях, которые отвлекаются от процесса дорожного движения, что приводит к ужасным последствиям.

РЕБЕНОК ИЛИ ТЕЛЕФОН?

Под колесами машин страдают и гибнут дети. В прошлом году число попавших в ДТП несовершеннолетних перевалило за сотню. Чтобы изменить статистику в положительную сторону, инспекторы проводят беседы с автомобилистами, а школьники зубрят ПДД как таблицу умножения. Но ситуация целиком и полностью зависит от водителей, их сосредоточенности и ответственности.

- Во всех образовательных учреждениях региона проводятся мероприятия по формированию безопасного поведения на дороге. И мы ждем от детей этого безопасного поведения. Однако во всех трагичных случаях виноваты мы, взрослые, - считает первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области Елена Логойдо. – Детям необходимо объяснять правила, но не стоит забывать, что каждый из нас обязан их соблюдать.

Эксперты считают, что необходимо сформировать общественное мнение на тему гаджетов за рулем.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для убедительности в рамках кампании на федеральных каналах крутят социальную рекламу. Телефоны, навигаторы, музыка – не повод подвергать опасности детей. Смысл масштабного мероприятия простой: за рулем нужно рулить. Ни один, даже самый важный разговор, не стоит тех последствий, которые могут наступить.

Кстати, Волгоградская область возглавила масштабный проект, который охватил 15 регионов России. Из-за коронавиурсной пандемии большая часть мероприятий пройдет в дистанционном формате.