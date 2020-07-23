2020-07-23T10:03:45+03:00
Общество

Питание обходится волгоградцам на 11,2% дороже

В первом полугодии 2020 года больше всего выросли цены на крупы, сахар и картошку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Продовольственные товары подорожали на 4,7%, непродовольственные - на 2,5%.Продовольственные товары подорожали на 4,7%, непродовольственные - на 2,5%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь волгоградцев, изменив их доходы, образ жизни и первоочередные траты. Изменились и цены. Заметили это не только наши кошельки, но и статистика. Минимальный продуктовый набор стал обходиться волгоградцам на 11,2 процента дороже, услуги выросли в цене в среднем на один процент, продовольственные товары – на 4,7%, непродовольственные - на 2,5%. В целом же, по данным Волгоградстата, индекс потребительских цен по итогам первого полугодия 2020 года составил 103,0%.

При этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июне достигла 14 909 рублей. За последний месяц она выросла на 0,8%, с начала года - на 3,1%. Больше всего изменилась стоимость минимального набора продуктов питания. Сейчас это чуть больше 3915 рублей в расчете на человека на месяц. За июнь эта продуктовая корзина выросла в цене на 3,5%, с начала года - на 11,2%.

В РЕКОРДСМЕНАХ ГРЕЧКА И КАРТОШКА

Что касается конкретных цен, то в Волгоградской области побила все рекорды гречка, которую по традиции первым делом выносят с полок магазинов в неспокойное время. На этот раз толчком спроса стала пандемия. В первом полугодии 2020 года из-за коронавируса гречка поднялась в цене на 40,8%. Подорожали и другие крупы, в среднем на 23,7%, меньше всего овсянка и перловка – на 2,3%.

Любовь к печенью тоже стала обходиться волгоградцам на 5,4% дороже, сахар подорожал на 22,6%, мука – на 9,5%. Рекордсменом сезонных изменений цен стал картофель, стоимость которого к новому урожаю выросла почти на 80%. А вот яйца за это же время подешевели на 18,8%.

Если мороженые куры стали доступней на 3,6%, то бескостная говядина прибавила в цене 4,7%. На 3,7% дороже стала обходиться волгоградцам и любовь к сыру. А стоимость подсолнечного масла выросла за полгода сразу на 9,2%.

В ЦЕНЕ БИНТЫ И ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ

В группе непродовольственных товаров отличились домашние тапочки. В период пандемии и самоизоляции для детей они подорожали сразу на 12,4%. А вот кроссовки потеряли более 5% от стоимости. На 6 процентов выросли в цене полотенца. Зато мыло и крем для рук стали обходиться сразу на 9 процентов дороже. Однако среди самых подскочивших в цене товаров оказались швейные машинки (+14,4%) и бинты (+54,3%). И это тоже объяснимо – коронавирусная безопасность не на последнем месте по расходам.

ЧТО С ЗАРПЛАТОЙ

Согласно докладу о социально-экономическом положении Волгоградской области, среднемесячная начисленная зарплата за май составила 35 393 рубля, при этом по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,8%. Однако уровень безработицы в регионе на конец июня 2020 года составил 3,2% от общей численности рабочей силы. На учете в центрах занятости в конце первого полугодия стояли более 45 тысяч волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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