В парке Гагарина замостят более 2 километров тропинок

Парк Гагарина – любимое место отдыха жителей Краснооктябрьского района Волгограда. В первую очередь здесь хотят видеть деревья и тенистые тропинки. Но пока деревья лишь вырубают, зато тротуарной плиткой мостят более двух километров тропинок. В прошлом году сделали центральную аллею и полпарка со стороны улицы Гуртьева. В этом подрядчик приводит к единому стандарту ту половину, которая ближе к улице Таращанцев. Сейчас рабочие приступили к обустройству парковых аллей и велодорожки, пока выставляют бордюры и готовят основание под плитку из песка и щебня.

- Вся тропиночная сеть проходит по существующим маршрутам в обход зеленых насаждений, - подчеркивают в мэрии.

Однако траншеи для нового поливочного водопровода ведут прямо по живым корням деревьев - они тут всюду. Уже имеющуюся систему полива дополнят почти четыре тысячи метров труб.

Параллельно рабочие обновляют ограждение парка Гагарина. Подпорную стенку забора сделают практически заново. Решетку почистят и покрасят, затем вернут на место. Старые фонари в парке демонтировали. Вместо столбов с висящими проводами, электросеть системы освещения на этот раз протянут под землей. Всего вдоль дорожек в обновленном за 200 миллионов рублей парке установят 117 новых фонарей. А еще здесь впервые сделают систему ландшафтного освещения.

Порядка 130 специальных фонарей будут подсвечивать деревья и кустарники, которые здесь высадят осенью, когда спадет волгоградская жара. Власти обещают, что зеленую зону пополнят более 4,5 тысячи растений из местных питомников, в том числе липы, акации, клены, сосны и ели. Большая часть молоденьких саженцев будет высотой от двух до 3,5 метра. Добавят и декоративных кустарников, цветников и розариев. В целом зеленая зона займет порядка 63 процентов площади парка Гагарина.

На финише в парке установят детские городки и спортивное оборудование для мини-футбола, баскетбола, бадминтона и воркаута. Завершить все должны до конца года.