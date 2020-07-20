Благодаря коронавирусу была невестой дважды: как волгоградцы женятся во время ограничений

Наверно, сложно найти таких людей, у которых в этом году все идет по плану. Кто-то остался без работы, путешествия, выпускного, и это при самом удачном раскладе. Коронавирус уносил и жизни людей. Но сейчас не о грустном. А о том, как любовь преодолела все преграды. Корреспонденты «КП-Волгоград» нашли молодые пары, которым в последний момент пришлось переносить свадьбу.

ТЕТ-А-ТЕТ С РЕГИСТРАТОРОМ

Напомним, что в марте, в связи со сложившейся обстановкой, федеральное Министерство юстиции объявило: «Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок». Как вариант, после 1 июня.

На сайтах загсов тогда же появились объявления: «Временно приостановлена государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке. Регистрация брака производится только при личном присутствии лиц, вступающих в брак. Без родителей, свидетелей, гостей и фотографов».

Из-за продления ограничений в Волгоградской области, молодожены столкнулись с ещё одной проблемой – сложность организации торжества в кафе и ресторанах.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ - ДОЛЬШЕ

Свою историю «КП-Волгоград» рассказали Анны и Роман Букач - молодожены из Волгограда:

«Вместе мы уже почти 7 лет. В новогоднюю ночь с 2019 на 2020 год Роман сделал мне предложение, под бой курантов. В феврале подали заявление в загс, дата свадьбы была назначена на 20 июня. В это время мы даже толком еще и не знали о пандемии, и тем более, никак не подозревали о каких-либо ограничениях. Всё это время занимались подготовкой, выбирали платье, костюм, место для проведения банкета. Мы всегда мечтали о выездной церемонии, поэтому нашли отличную площадку на турбазе. С приближением свадьбы появились сложности – ввели ряд ограничений. Соответственно, наша турбаза была закрыта. Сначала мы очень сильно расстроились, так как свадьба была под угрозой срыва, но успокоившись, решили оставить регистрацию брака в загсе на назначенный день, а само гуляние перенести на другой день, после снятия режима самоизоляции.

Фото из архива Анны и Романа Букач.

В итоге в загсе ребята зарегистрировали свой брак, как и планировали.

- Мы были только вдвоем, без родителей и друзей, регистрация была не торжественная и в масках, - продолжают Анна и роман. - Даже традиционного поцелуя жениха и невесты не было. Всё это могло бы омрачить столь прекрасный день, но наши родители решили устроить для нас маленький праздник и отметить официальное событие и семейном кругу. Торжественную часть мы перенесли на 4 июля, когда наконец была снята часть ограничений. Отгуляли нашу свадьбу на «ура»! Была очень трогательная церемония, с клятвами, шикарной фотосессией на берегу Волги, танцами, конкурсами. Всё прошло настолько идеально, что мы даже сами не ожидали такого. Как оказалось, мы зря переживали и расстраивались по началу, так как наш праздник получился немного дольше обычного, что позволило побыть мне невестой тоже дольше. Честно, признаемся было не легко, но вместе мы справились со всеми трудностями! Потому что любовь всё победит!»

ЕЛЕ НАШЛИ КОСТЮМ

Фёдор и Виктория Кузнецовы тоже не стали отчаиваться из-за ограничений:

«Мы изначально планировали отметить свадьбу скромно, пригласить только самых дорогих и близких нам людей. Решили праздновать недалеко от Волгограда, у моих родителей в Дубовке. Вариант с кафе даже не рассматривали - наш дом позволяет себе вместить раза в три больше гостей, чем было приглашено. Заявление в загс подавали за 4 месяца до карантина и были уверены, что до июня наша страна победит эту болезнь. Украшения и все аксессуары для свадьбы я делала сама, а вот, покупка нарядов и вопросы с транспортом для гостей остались на "потом", в виду полного отсутствия понимая, что будет дальше... ".

Фото из архива Фёдора и Виктории Кузнецовых.

Молодая пара рассчитывала, что 1 июня снимут все ограничения, и они спокойно купят все, что нужно для свадьбы. День «икс" настал 1 июня: все ограничения режима в Волгоградской области продлили до 16 числа...

- Свадьба 13-го. Мне повезло: салон, в котором я выбрала себе платье – открыли, а в поисках наряда для жениха, нам пришлось изрядно потрудиться, - вспоминает Вика. - Но о переносе свадьбы и речи не шло, так как это большой праздник для нашей, на тот момент, будущей семьи. Да и долго мы все-таки к этому шли, чтобы в один миг запаниковать и отказаться от торжества. Мы не такие – шли до конца. В день регистрации загс соблюдал абсолютно все рекомендации, поэтому, к большому сожалению, мы не услышали марш Мендельсона, не услышали заветные: «Жених, Вы можете поцеловать невесту», не было и родителей рядом, чьи глаза светились бы и сияли от счастья. Но все объятия и слезы наверстали в течение дня. Самые главные слова, сказал мой муж на следующий день: «Если бы у нас был миллион рублей, я бы все равно сыграл и отметил свадьбу, именно так, как это было». Главное, не то, что происходит вокруг, а то, как мы сами создаем эту атмосферу вокруг себя, эмоции, которые дарим и получаем. Главное – любовь!»