А можно ли ему верить: посчитать пульс, проверить зрение и наладить сон поможет смартфон

ВОДНЫЙ БАЛАНС И ПИТАНИЕ

Существует множество приложений для смартфона, помогающих контролировать водный баланс и пищевые привычки. Отличным трекером выпитой жидкости является Waterbalance. Приложение рассчитывает оптимальное количество воды, исходя из параметров пользователя (роста и веса). У пользователя есть возможность выбрать напиток: вода, чай, кофе и другие. Waterbalance наглядно показывает количество уже выпитой жидкости и необходимый остаток; важно только вовремя добавлять данные.

По тому же принципу работают и другие трекеры – Waterly и «Моя вода». Стоит отметить, что во всех этих приложениях есть возможность включить напоминания.

Во время диеты помогут приложения для контроля пищевого рациона. Такие сервисы, как FatSecret, Lose It! и «Дневник питания», хорошо подходят для тех, кто хочет сбросить вес. Пользователю нужно добавить цель – желаемый вес, а приложения рассчитают необходимое количества калорий на каждый день. В FatSecret можно выбирать продукты из готового списка, ориентируясь на ежедневную норму калорий. Эти приложения похожи на соцсети: в них есть возможность делиться результатами с другими пользователями. К плюсам FatSecret и «Дневника питания» можно отнести наличие русскоязычного интерфейса.

- Подобные приложения действительно могут принести пользу, - считает врач-реаниматолог из Волгограда Артем Жидейко. – Во врачебной практике есть такое понятие, как комплаенс, то есть следование пациентом курсу лечения. Такие приложения, как FatSecret и «Дневник питания», могут помочь людям, страдающим ожирением, повысить комплаенс, отслеживая режим питания. Лечение ожирения предполагает медикаментозную терапию и так называемую модификацию образа жизни, для которой использование этих приложений будет очень кстати.

ПУЛЬС И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Для измерения физической активности прекрасно подойдут шагомеры. Они измеряют не только количество шагов пользователя за день, но и пройденное расстояние. Их показатели в целом довольно точны и хорошо мотивируют восполнить недостаток движения (если только постоянно носить с собой смартфон).

С популярными пульсометрами не все так однозначно. Такие приложения, как Instant Heart Rate и Heart Rate Monitor, измеряют пульс при помощи камеры смартфона: достаточно приложить к ней палец. Однако результаты не всегда бывают точными (в сравнении с профессиональными пульсометрами и тонометрами), их нужно перепроверять несколько раз.

- Пульсометры предназначены не столько для пациентов, сколько для людей, ведущих здоровый образ жизни, - объясняет Артем Жидейко. – Эти приложения могут дать лишь примерный результат, поскольку считают пульс с погрешностью (около 15 – 20%). Для постановки диагноза такая погрешность может значить очень много, поэтому я бы не рекомендовал использовать такие пульсометры кардиобольным. То же самое можно сказать о смарт-часах.

Стоит добавить, что в приложении Instant Heart Rate есть возможность проверить не только пульс, но и состояние зрения. Пользователю предлагается выполнить упражнения, построенные наподобие таблицы Сивцева, которую используют окулисты. Но, разумеется, не стоит полностью доверять результатам приложения, ведь профессиональную консультацию можно получить только во врачебном кабинете.

КАЧЕСТВО СНА

Здоровый сон – один из важнейших факторов хорошего самочувствия. Отслеживать особенности сна поможет приложение Sleep Cycle Alarm Clock. Оно работает одновременно и как будильник, и как трекер сна. Сервис рассчитывает оптимальное время пробуждения в фазе быстрого сна, отслеживает движения спящего и анализирует улучшения и ухудшения сна в зависимости от внешних факторов (например, стресс или физические нагрузки). Кроме того, у пользователя есть возможность посмотреть статистику качества сна, но доступна она только в платной версии приложения.

- Многие показатели трекеров сна могут быть неточными, - предупреждает Артем Жидейко. – Но такие приложения помогают регулировать режим работы и отдыха и могут оказаться полезными в современном мире, где человек нарушает свои циркадные ритмы (например, поздно ложится спать и поздно встает).

Аналогичные приложения - Sleep Monitor, Sleep as Android. Примечательно, что в отличие от Sleep Cycle Alarm Clock многие функции в них бесплатны.

ВСЕ В ОДНОМ

Некоторые приложения совмещают в себе функции и пульсометра, и трекера воды, и трекера сна. Хороший пример – «Здоровье и фитнес-трекер» от DROID INFINITY. Приложение обладает как плюсами, так и минусами всех вышеперечисленных сервисов. К достоинствам можно отнести возможность отслеживать водный баланс организма, количество калорий, режим сна, поставить напоминания о приеме лекарств в точных дозировках и самостоятельно проводить тренировки. Недостатки – не всегда точное измерение пульса и большое количество рекламы. В остальном же приложение может заменить десятки других. Оно подходит и для тех, кто хочет сбросить вес, и для тех, кто просто стремится всесторонне исследовать свой организм.

- Методы измерения параметров организма эволюционируют вместе с цифровизацией общества, - говорит волгоградский тренер, чемпион мира, мастер спорта международного класса, обладатель звания «Элита России» в жиме лежа Максим Неткач. – Приложения для смартфона сделали доступными те данные, которые раньше можно было получить только с помощью специальных приборов. Единственное, что вызывает сомнения – дистанционные фитнес-тренировки. Смартфон не может заменить тренера в спортзале.

Популярные приложения действительно могут помочь вести здоровый образ жизни, контролировать параметры организма и даже лечить некоторые заболевания. Большинство приложений запрашивают параметры пользователя (пол, рост, вес), в соответствии с которыми выбирают конкретные рекомендации. Но важно осознанно подходить к их использованию и помнить о том, что точный диагноз может поставить только врач, а надежные консультации по фитнесу необходимо получать у профессионального тренера.