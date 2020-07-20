2020-07-20T11:50:10+03:00
Общество

Видеорегистратор против инспекторов: верховный суд РФ встал на сторону волгоградца в споре с ГИБДД

Мужчина смог оспорить свой пятитысячный штраф, который ему выписали за обгон
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Запись видеорегистратора с машины волгоградца стала единственным противовесом против схемы гаишников и их видеозаписи. ВС встал на сторону водителя.Запись видеорегистратора с машины волгоградца стала единственным противовесом против схемы гаишников и их видеозаписи. ВС встал на сторону водителя.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Два года волгоградец по имени Антон судился с ГИБДД: он доказывал, что штраф, который ему выписали – незаконный. И доказал ведь. Хотя для этого ему пришлось дойти до Верховного суда России. Мужчина не просто выиграл дело, он создал прецедент: суд признал, что запись видеорегистратора важнее схемы нарушения, составленной инспекторами.

Весной 2018 года волгоградца, который ехал на своем «Киа» по трассе «Москва-Кашира-Астрахань», остановили гаишники у села Волжское Наримановского района Астраханской области. Инспекторы заявили, что мужчина нарушил правила обгона. Как указано в протоколе «водитель пошел на обгон в зоне ограниченной видимости, когда едущий впереди автомобиль выполнял такой же маневр». Волгоградцу выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кто-то б, возможно, смирился и заплатил. Но волгоградец пошел на принцип.

ВИДЕО – ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Против схемы нарушения, которую составили гаишники, и записи с камеры их служебного авто, водитель противопоставил запись своего видеорегистратора.

Суть спора: позиция гаишников - «Волгоградец обгонял сразу две машины, причем как раз в тот момент, когда автомобиль, едущий впереди, тоже пошел на обгон», позиция волгоградца - «правила не нарушал, обгонял с соблюдением всех требований ПДД»

Первый суд водитель проиграл. Не смог он оспорить решение и в Волгоградском областном суде. Но все равно не опустил руки и пошел дальше – в Верховный суд РФ.

Изучив внимательно, все предоставленные сторонами документы ВС пришел к следующему: «Схема ГИБДД, и схема судьи первой инстанции противоречат записи видеорегистратора, установленного в автомобиле водителя. На записи видно, как по дороге едут пять машин, и когда волгоградец пошел на обгон, у едущего впереди авто не включен сигнал поворота налево. Более того, нет таких сигналов ни у одной из едущих впереди машин. И на полосу встречного движения волгоградец выехал действительно на участке, где такой маневр не запрещен».

Вот так видеорегистратор стал неоспоримым доказательством правоты водителя.

Все прошлые решения судов отменили. А с учетом того, что за время судебных разборок истек срок давности по выписанному волгоградцу штрафу, дело закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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