Олег Савченко: «Поддержка предпринимателей - один из способов преодолеть кризис»

Предприниматели Волгоградской области могут получить «Антикризисный» заем до 3 миллионов рублей на два года под низкий процент на развитие собственного дела. Региональный микрофинансовый центр предлагает взять кредит по упрощенной схеме в рамках второго пакета мер поддержки бизнеса в период пандемии. Подать заявку можно дистанционно. Воспользовались этой возможностью уже семь волгоградских предпринимателей. Также бизнес может рассчитывать на налоговую, неналоговую и инвестиционную помощь. Известный промышленник и депутат Олег Савченко считает, что поддержка предпринимателей – один из способов преодолеть кризис в экономике.

- Органы местного самоуправления должны максимально помогать малому и среднему бизнесу, потому что это источник доходов. Потому что основной вклад в бюджет районов, регионов – это НДФЛ. Это те люди, которые имеют рабочие места и получают заработную плату, от которой идут отчисления в бюджет. Который, в свою очередь, тратится на жителей районов или муниципалитетов нашей области. Соответственно, чем больше будет рабочих мест, чем больше будет предприятий малого и среднего бизнеса, тем больше будет возможности руководителям районов и муниципалитетов тратить деньги на граждан, проживающих в регионе.