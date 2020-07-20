«Не будет денег – фотки сливаю!»: волгоградка стала жертвой шантажа интимными снимками

Все чаще в полицейских сводках встречаются истории о жертвах мошенников. С развитием технологий изменились и схемы: аферисты уверенно перебрались в режим онлайн. Без лишних усилий они зарабатывают миллионы рублей. Одной из площадок для стабильного дохода преступников стали соцсети. Ирина Парамонова*рассказала «КП-Волгоград», как стала объектом шантажа и что необходимо делать в такой ситуации.

НЕ ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА

- Мошенник взломал страницу моего парня и стал просить деньги у всех друзей. Мы сразу поняли, что происходит, поэтому я решила попросить этого человека остановиться. С этого все и началось, - поделилась Ирина.

Неизвестный пролистал переписку Ирины и обнаружил фотографии интимного характера.

Очень важно сохранить скрины как доказательство преступления.

- Он стал шантажировать нас, требовать перевести сначала 5 тысяч рублей на его счет, даже банк назвал. Мы позвонили в организацию, сказали, что нашли потерянную карту, ее нужно заблокировать. Но выяснилось, что это онлайн-кошелек, которые используют мошенники.

Преступник продолжал вымогать средства, угрожать скинуть снимки всем контактам. Не получив желаемого, обманщик выполнил обещанное: загрузил компромат на аватарку странички взломанного пользователя, а остальные фотографии грозился отправить друзьям.

- Мы первым делом попросили всех знакомых пожаловаться на страничку и заблокировать ее. Собственно, через полчаса это и произошло. Правда, мои фотографии все равно утекли в интернет на какое-то время.

ШАНТАЖИСТ НЕ ОСТАНОВИТСЯ

В тот же вечер Ирина подала заявление в полицию. Для этого необязательно идти в отделение, можно воспользоваться онлайн-приемной. Это быстро и просто. В форме обязательно указать контактные данные, описать ситуацию, предоставить ссылки на соцсети, также прикрепить скрины переписки.

Несмотря на привязку странички к номеру телефона, аферист спокойно ее взломал.

- Мое заявление зарегистрировали спустя два дня. Сегодня утром позвонили, подробно обо всем расспросили, - добавила Ирина. - Самое главное в такой ситуации – не поддаваться на шантаж. Как мне сказали сотрудники полиции, мошенник все равно не остановится и будет публиковать личную информацию, пока не получит желаемое – деньги. И стоит заплатить один раз, он продолжит вымогать средства и дальше. Конечно, очень неприятно попасть в подобную ситуацию, но лучше при любом раскладе идти в правоохранительные органы. А вообще советую не загружать в социальные сети фото или видео, которые могут вас скомпрометировать.

Полицейские регулярно предупреждают волгоградцев о мошенниках: они действуют через телефонные звонки, получают информацию о банковских картах, крадут крупные суммы. Соцсети – тоже зона риска. Взломать страницу сейчас не проблема. Если вы стали жертвой аферистов, необходимо написать заявление и ждать результатов. Увы, но поймать преступников получается не всегда, так как они проживать на территории других стран.

* личные данные изменены согласно законодательству