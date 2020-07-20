2020-07-20T14:12:35+03:00
Общество

«Не будет денег – фотки сливаю!»: волгоградка стала жертвой шантажа интимными снимками

Как действовать, если аферист взломал личную страничку в соцсетях и вымогает деньги
Юлия Данильченко
Поделиться:
Неизвестный пролистал переписку Ирины и обнаружил фотографии интимного характера.Неизвестный пролистал переписку Ирины и обнаружил фотографии интимного характера.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Все чаще в полицейских сводках встречаются истории о жертвах мошенников. С развитием технологий изменились и схемы: аферисты уверенно перебрались в режим онлайн. Без лишних усилий они зарабатывают миллионы рублей. Одной из площадок для стабильного дохода преступников стали соцсети. Ирина Парамонова*рассказала «КП-Волгоград», как стала объектом шантажа и что необходимо делать в такой ситуации.

НЕ ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА

- Мошенник взломал страницу моего парня и стал просить деньги у всех друзей. Мы сразу поняли, что происходит, поэтому я решила попросить этого человека остановиться. С этого все и началось, - поделилась Ирина.

Неизвестный пролистал переписку Ирины и обнаружил фотографии интимного характера.

Очень важно сохранить скрины как доказательство преступления.

Очень важно сохранить скрины как доказательство преступления.

- Он стал шантажировать нас, требовать перевести сначала 5 тысяч рублей на его счет, даже банк назвал. Мы позвонили в организацию, сказали, что нашли потерянную карту, ее нужно заблокировать. Но выяснилось, что это онлайн-кошелек, которые используют мошенники.

Преступник продолжал вымогать средства, угрожать скинуть снимки всем контактам. Не получив желаемого, обманщик выполнил обещанное: загрузил компромат на аватарку странички взломанного пользователя, а остальные фотографии грозился отправить друзьям.

- Мы первым делом попросили всех знакомых пожаловаться на страничку и заблокировать ее. Собственно, через полчаса это и произошло. Правда, мои фотографии все равно утекли в интернет на какое-то время.

ШАНТАЖИСТ НЕ ОСТАНОВИТСЯ

В тот же вечер Ирина подала заявление в полицию. Для этого необязательно идти в отделение, можно воспользоваться онлайн-приемной. Это быстро и просто. В форме обязательно указать контактные данные, описать ситуацию, предоставить ссылки на соцсети, также прикрепить скрины переписки.

Несмотря на привязку странички к номеру телефона, аферист спокойно ее взломал.

Несмотря на привязку странички к номеру телефона, аферист спокойно ее взломал.

- Мое заявление зарегистрировали спустя два дня. Сегодня утром позвонили, подробно обо всем расспросили, - добавила Ирина. - Самое главное в такой ситуации – не поддаваться на шантаж. Как мне сказали сотрудники полиции, мошенник все равно не остановится и будет публиковать личную информацию, пока не получит желаемое – деньги. И стоит заплатить один раз, он продолжит вымогать средства и дальше. Конечно, очень неприятно попасть в подобную ситуацию, но лучше при любом раскладе идти в правоохранительные органы. А вообще советую не загружать в социальные сети фото или видео, которые могут вас скомпрометировать.

Полицейские регулярно предупреждают волгоградцев о мошенниках: они действуют через телефонные звонки, получают информацию о банковских картах, крадут крупные суммы. Соцсети – тоже зона риска. Взломать страницу сейчас не проблема. Если вы стали жертвой аферистов, необходимо написать заявление и ждать результатов. Увы, но поймать преступников получается не всегда, так как они проживать на территории других стран.

* личные данные изменены согласно законодательству

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей
Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав, в каких условиях живут малыши, посторонние люди скинулись на материалы
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
Новости 24
Жителям двух районов Волгограда отключат свет 21 июля
Волжанкам за красивые глаза подарят проездной
Мошенника, обманувшего волгоградца на 25 тысяч, нашли в Ростове
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
На месте гранитных трибун на площади в центре Волгограда строят 12 лестниц к собору
Волгоград и Волжский вновь бьют рекорды по коронавирусу
Из Волгограда на байк-шоу в Крым отправят музейный танк и грузовик
Волгоградская область готовится к вспышке коронавируса у отпускников
Поругался с соседками: под Волгоградом пироман сжег три дачных дома
В Волгограде в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Василевского
13-летний волгоградец на мопеде сбил двух девушек
Ворвались в дом и избили: в Городище грабители напали на фермера
35-летний лихач из Волжского сбил четверых пешеходов
В Волгограде нашли расчлененный труп мужчины
Под Волгоградом от коронавируса умерла 53-летняя женщина
В села Волгоградской области проводят газ
Сделала замечание: собачница из Волжского пыталась утопить женщину на пляже
Под Волгоградом пенсионер на «Ниве» врезался в мотоциклиста
К бунтующим дольщикам ЖК «Адмиралтейский» в Волгоград приедут эксперты из Москвы
Чиновники одобрили идеи урбанистов по благоустройству поймы Царицы
Волгоградцы просят спасти покалеченного бельчонка на Мамаевом кургане
В Волгограде растет число коронавирусных больных
Медик из Волгограда отдала мошенникам свою годовую зарплату
В центре Волгограда заметили гуляющего черного кабана
На Астраханском мосту в Волгограде ремонтируют тротуары
Сотрудницу налоговой, чье тело нашли в пруду Волгограда, убил ее молодой сосед
Под Волгоградом грузовик насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
В Волгограде спецназ задержал продавца героина
В общежитии волгоградского вуза нашли застреленного сторожа