Коронавирус в Волгоградской области, последние новости к 19 июля: плюс 88 заболевших и 1 погибший

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться на территории Волгоградской области. По оперативным данным ИЦК, на утро 19 июля в регионе прибавилось на 88 заболевших COVID-19. Ежедневный прирост в районе сотни, поэтому говорить о стабилизации ситуации пока рано. Всего в Волгограде и области более восьми тысяч зараженных.

Сегодня домой отправились еще 22 пациента: они полностью вылечились после инфицирования. Всего волгоградские врачи поставили на ноги почти пять тысяч человек. Но растет статистика не только выздоровевших. Ковидная пневмония унесла жизни 53 заболевших: о последней смерти сообщили 19 июля. Подробности уточняются.

В больницах Волгоградской области находятся около двух тысяч человек, еще полторы тысячи волгоградце наблюдаются на дому. Отметим, что в регионе продолжает действовать масочный режим.