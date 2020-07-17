Нагиев примерил роль курьера

3 августа в 19:00 на канале СТС состоится всероссийская телепремьера сериала«Любовь в нерабочие недели», а 10 августа в 19:30 стартует первый сезон комедии«Нагиев на карантине».Оригинальные проекты мультимедийного сервиса Okko впервые получат путёвкуна ТВ.

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Сериал «Нагиев на карантине»режиссёра Сарика Андреасяна расскажет историю Дмитрия Нагиева, который попадает в совершенно новые для себя реалии. Ведь последние 10 лет шоумен работал круглосуточно не покладая рук, как вдруг резко выпал из привычного ритма жизни, оказавшись один на один с собой. Теперь Нагиев поливает цветы, сажает картошку, готовит,примеряет форму курьера, чтобы попасть на корпоратив, устраивает прямые эфиры из спортзала и даже общается с астрологом на предмет ретроградного Меркурия.

Дмитрий Нагиев:«Мне снова выпала нелёгкая доля играть персонажа по имени Дмитрий Нагиев.В кадре вы увидите взбалмошного и алчного человека, пронизанного самолюбованием.Мир искусства —это мир иллюзий, поэтому я поддерживаю эту иллюзию, чтобы зрителям было интересно. Безусловно, это я, но вот такой странный я».

Актёр также добавляет, что самоизоляция помогла ему многое переосмыслить: «Я вдруг понял, что в последнее время крутился как белка в колесе и стал забывать о самой жизни. А она гораздо интереснее и красочнее всего, что я делаю в кадре.Поэтому теперь от чего-то могу отказаться, чтобы лишний раз посидеть дома,погулять, потрогать листочки, полить цветы».

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В отличие от Нагиева герои комедии «Любовь в нерабочие недели» справляются с карантином не в одиночку.Предприниматели Голиковы (Роман Попов, Зоя Бербер) пытаются преодолеть инерцию брака и взаимных измен, будущие молодожёны Андрей и Кристина (Олег Верещагин, Елизавета Моряк) — организовать свадьбу в новых условиях, а Гарик (Гарик Петросян) вынужден застрять в доме не только с женой Соней (Маруся Климова), но и с тёщей(Ольга Хохлова).

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