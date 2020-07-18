На самоизоляции людям больше всего хотелось общения: волонтер из Волгограда о работе в дни пандемии

В этом году тысячи волонтеров в городах России присоединились к акции «Мы вместе». Волгоград не стал исключением: добровольцами вызвались жители города самых разных возрастов и профессий. Одна из активных участниц движения - Виктория Заворина, студентка 3 курса направления «Социология» Волгоградского государственного университета.

Виктория занимается волонтерской деятельностью уже 5 лет, в сейчас возглавляет студенческое волонтерское объединение «Прорыв». Во время пандемии, когда понадобилась помощь добровольцев, девушка не смогла остаться в стороне.

- Распространение коронавируса сильно повлияло на жизнь волонтеров, - говорит Виктория. - Событийные мероприятия отменились, и нам пришлось перестраивать свою деятельность.

Участники акции проходили регистрацию на едином портале «Мы вместе». Волонтеры работали на горячей линии помощи гражданам и оказывали адресную помощь незащищенным слоям населения: покупали необходимые продукты питания и лекарства, помогали по дому. Деятельность волонтеров была организована с соблюдением необходимых норм безопасности: все участники акции помогали волгоградцам в перчатках и масках. Вместе с другими добровольцами Виктория разносила продукты пожилым людям. Параллельно девушка успешно выполняла домашние задания, что стало возможно благодаря внедрению дистанционного формата обучения в ВолГУ.

- До сих пор вспоминаю, с какой теплотой и благодарностью пожилые люди реагировали на помощь, - рассказывает Виктория. - Была бабушка, которая почти не ходила и с трудом передвигалась даже по квартире. Она не могла спуститься на улицу, чтобы забрать продукты. Когда я принесла ей их, она была так рада видеть волонтёра, что не хотела отпускать!

Виктория отмечает, что зачастую гораздо важнее было не столько принести продукты, сколько поговорить с пожилым человеком и оказать ему психологическую поддержку. Конечно, специализированную помощь все жители города могли получить по телефону горячей линии, но в период пандемии как никогда возросла ценность живого общения, сострадания и участия. Пожилые люди оставались во время эпидемии буквально заперты дома наедине с самими собой, и часто оказывалось, что единственным источником поддержки были именно волонтеры.

- Поддержка и улыбка - лучшая психологическая помощь! – отмечает Виктория.

Виктория признается, что опыт участия в акции наглядно показал ей, что волонтерство – не удел узкой группы людей, а дело, которым может заниматься каждый человек.

- Мне кажется, это очень здорово, что в такой непростой ситуации на призыв о помощи откликнулось столько людей, - подытоживает Виктория. - После каждого доброго дела на душе было очень тепло, чувствовалось единение с людьми. Было осознание того, что вместе мы действительно сможем преодолеть всё!

Напомним, общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» стартовала 21 марта и объединила неравнодушных людей со всей России. Стать участником проекта мог любой желающий. Акция направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан, а также медицинских работников во время эпидемии коронавирусной инфекции.