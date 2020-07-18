2020-07-18T11:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости к 18 июля: плюс 89 заболевших

«Комсомолка» узнала последние известия о ситуации с COVID-19 к 18 июля 2020 года – почти восемь тысяч заразились
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирусных пациентов стало меньше, но они есть.Коронавирусных пациентов стало меньше, но они есть.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Как и прогнозировали, летом коронавирус постепенно стал сходить не нет. Новых случаев меньше с каждым днем. За последние сутки – к 18 июля – в Волгоградской области положительный диагноз COVID-19 подтвердили всего у 89 человек (для сравнения, вчера, 17 июля, было +94 волгоградца). Но, тем не менее, общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии приближается к восьми тысячам и на сегодняшний день составляет 7968 человек. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили к ИЦК.

Инфографика ИЦК.

Инфографика ИЦК.

Стабилизируется обстановка и в других регионах России. За минувшие сутки в целом по стране зарегистрировали 6234 новых случая COVID-19 в 84 регионах (темпы прироста составили +0,8%. В этом списке Волгоградская область занимает 25-е место – уже не в числе опасных, но еще и не попадает в число тех, где зафиксированы наименьшие темпы прироста.

У четверти нововыявленных пациентов болезнь протекает без симптомов и побочных явлений. Но смертельные случаи все еще случаются. За последние сутки в России умерло от коронавируса 124 человека. В Волгоградской области летальных случаев за сутки не зафиксировано. Зато 44 пациента успешно вылечились от COVID-19 и за вчерашние сутки покинули больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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