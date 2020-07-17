2020-07-17T18:22:00+03:00
Происшествия

В Волгограде из-за сообщения о минировании посадили самолет Санкт-Петербург-Махачкала

Бомбу на борту не нашли
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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После проверки борта информация о заложенной бомбе не подтвердилась.После проверки борта информация о заложенной бомбе не подтвердилась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет авиакомпании Северный ветер (N4771) направлялся из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Он уже был в воздухе, когда пилоту поступило сообщение, что на борту находится бомба. Случилось это сегодня, 17 июля, днем.

Ближайшим аэропортом для экстренного приземления оказался "Гумрак" в Волгограде. Экипаж сообщил волгоградским диспетчерам о возможной бомбе на борту и запросил посадку.

- В аэропорту Волгограда воздушное судно приземлилось в 16.25 (по местному времени). На борту находилось 160 пассажиров, плюс члены экипажа. На земле самолет уже ждали сотрудники спецслужб. Они провели все необходимые процедуры, согласно регламенту, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского аэропорта.

Силовики проверили и пассажиров, и багаж, и салон самолета, но никаких подозрительных предметов не нашли. В 18-15 борт вырулил на взлетную полосу и отправился в Махачкалу.

Напомним, это уже не первое подобное ложное минирование. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вот уже четвертый день работает в режиме повышенной готовности. В сообщениях, которые приходят на электронную почту, пишут о взрывных устройствах как на аэровокзале, так и в самолетах. Но ни одно из предупреждений не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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