2020-07-17T13:53:03+03:00
Общество

«В изоляции многие воспылали любовью к изучению языков»: как из Волгограда поехать на стажировку за границу

Программы языкового обмена не теряют популярности даже во время пандемии
Анастасия ЛЕПИНА
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Главное - набраться духу!Главное - набраться духу!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Среди молодёжи, в том числе волгоградской, растёт интерес к изучению иностранных языков. И не только английского и немецкого, которые всегда считались стандартными в школах и вузах. Популярность стали набирать китайский, корейский, турецкий, испанский языки. Особенно активное изучение началось в период самоизоляции. Появилось, наконец-то, больше свободного времени, а это значит, можно заняться тем, о чём давно думали, но не успевали.

- В изоляции многие воспылали любовью к изучению языков, - заметила доцент и преподаватель иностранных языков ВолГУ Елена Малушко. – Это всегда было и будет перспективным занятием, как и освоение чего-либо нового, поскольку ты не только приобретаешь новый навык, но и формируешь, развиваешь, существующие или новые, нейронные связи. Изучение языков считается рабочей техникой профилактики Альцгеймера и старческой деменции. Конечно, это не универсальный способ, но рабочий.

КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ

В Волгограде активно развиваются программы студенческого и молодежного обмена по всему миру. Изучая язык, из нашего города можно отправиться в Венгрию, Германию, Швецию, Великобританию и другие страны.

- Программы обмена есть везде. Если вы студент, все проще - нужно обратиться в свой вуз. Другие желающие могут присоединиться к командам из вузов или посетить языковые, визовые центры. При некоторых работают службы подбора программ обмена и стажировок, есть даже свои партнёрские программы. Новый виток внимания приобрели программы сопровождения, поскольку те, кто только начинает изучать язык, страшатся попасть в новую обстановку, - объясняет Елена Юрьевна.

На данный момент из-за пандемии многие границы закрыты, поэтому есть время для освоения языка. Можно смело ставить цели и приступать.

КАК УЧИТЬ

Как оказалось, организовать самостоятельное обучение не так сложно. Это поняли многие, когда во время пандемии закрылись на карантин языковые школы. Благодаря свободному доступу в интернет можно найти людей, которые уже достигли успехов в процессе самостоятельного освоения интересующего вас языка – многие делятся работающими советами. Затем нужно постараться выстроить свой план – какие-то методы позаимствовать, что-то добавить от себя.

На YouTube и других ресурсах можно найти видео-подборки с новыми словами и их произношением. Что касается грамматической части – существует много сайтов, которые содержат обучающий контент.

Один из главных лайфхаков – окружить себя языком. Можно обновить свой плейлист новыми песнями на изучаемом языке, подобрать интересный сериал и смотреть с субтитрами (позже, можно от них отказаться и перейти на язык оригинала). Постепенно приходит привыкание к языку – пропадает страх перед ним.

Приложения на телефон тоже хороши. Разработано много помощников для освоения языка, к которым можно обратиться в любое время.

Для быстрого результата важна регулярность. Главное не бросать изучение, даже если встретятся трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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