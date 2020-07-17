2020-07-17T13:08:38+03:00
Общество

Волгоградские активисты нашли недочеты в благоустроенных парках и дворах

Информацию передали властям, а заниматься устранением брака будут подрядчики
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сквер Космонавтов в Волжском. Фото: ОНФСквер Космонавтов в Волжском. Фото: ОНФ
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На благоустройство парков, пешеходных зон и дворов в Волгоградской области каждый год тратят около миллиарда рублей. Но не всегда сделанные за огромные деньги преобразования радуют жителей городов и поселков. Выполненное благоустройство, увы, не обходится без брака. Порой и сами жители не берегут и ломают новинки. Активисты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ прошлись всего по 11 благоустроенным в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды» дворам и паркам Волгограда и области. Нашли массу недостатков, правда, по большей части они не значительные.

Здесь был газон. Фото: ОНФ

Здесь был газон. Фото: ОНФ

В парке Краснослободска газон зеленый. Фото: ОНФ

В парке Краснослободска газон зеленый. Фото: ОНФ

Так, в Красноармейском районе на детской площадке во дворе на улице Удмуртской пришли в негодность качели. На подвесных мостиках игрового городка оторваны крепления и рейки. Краска на домиках за полгода облезла, баскетбольные кольца погнули и это далеко не все. Удары мяча о решетку ограждения спортплощадки не дают покоя местным жителям. Там должны быть специальные шумоподавляющие резиновые элементы.

В такое кольцо мяч уже не залетит. Фото: ОНФ

В такое кольцо мяч уже не залетит. Фото: ОНФ

Больше претензий к зеленым общественным зонам. Так, газон в парке Юбилейный Жирновска, в сквере на улице Коммунистической в Волжском, в парке имени Серафимовича в Котельниково выглядит весьма удручающе. Не поливают, не ухаживают или он изначально не имел шансов на выживание, предстоит выяснить. А вот тротуарная плитка всюду цела, как и урны, лавочки и фонари.

Новые площадки быстро приходят в негодность. Фото: ОНФ

Новые площадки быстро приходят в негодность. Фото: ОНФ

Список обнаруженных недочетов общественники направили в районные администрации. Там, где виноват окажется подрядчик, он сам все и переделает за свой счет. Так, не успев доделать новую колоннаду в парке Гагарина, строители начали штукатурить и красить ее заново.

- Работы и применяемые материалы, такие как плитка, бордюрный камень, игровые формы и ограждения выполнены на более высоком уровне по сравнению с предыдущими годами. Однако выявленные недостатки говорят либо о неправильной эксплуатации игровых элементов, либо о некачественных материалах при их монтаже. Это предстоит выяснить, - отмечает общественник Давид Макян.

В Жирновске тоже проблема с газоном. Фото: ОНФ

В Жирновске тоже проблема с газоном. Фото: ОНФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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