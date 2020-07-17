Остались лишь рубцы: хирурги Волжского спасли лицо женщине, которой упавшее стекло отрезало нос и губы

Сегодня многие женщины обращаются за помощью к профессиональным пластическим хирургам после неудачных пластик у подпольных мастеров. Некоторые изуродованы настолько, что исправить потом лицо невозможно. Но эта жительница Волгоградской области попала в руки хирургов больницы №1 имени Фишера в Волжском после настоящей трагедии: на женщину упал кусок стекла. Из-за этой бытовой травмы ее лицо навсегда могло остаться изуродованным. Но уже спустя год о том ужасе напоминают лишь небольшие рубцы.

Когда пациентку привезли в больницу Фишера, медики собрали консилиум. Смогут – не смогут вернуть женщине красоту? Коллектив врачей принял решение проводить операцию в больнице и не отправлять пациентку в Москву.

Конечно, чудо-операцию сделали не в один миг. Было несколько сложных этапов. Сначала бригада пластических хирургов под руководством заведующего отделением пластической хирургии Виталия Лозовского совместно с ЛОР-врачом клиники сделала реконструкцию носа. Для этого врачи взяли кусочки мягких тканей со лба пациентки на сосудистой ножке. Операция длилась около 4,5 часов.

Через две недели врачи сделали еще одну операцию, уже корректирующую. Для достижения эстетического результата. Еще месяц шло восстановление пациентки. По словам врачей, ткани прижились, и на сегодняшний день волгоградка находится в хорошем состоянии. На лице, конечно, остались рубцы, но нос, рот и губы – на месте.

Пластические хирурги больницы Фишера не первый раз спасают лицо людям. Фото: облздрав.

Конечно, на столь сложную операцию врачи решились, уже имея в копилке достаточный опыт таких вмешательств. Глава отделения пластической хирургии Виталий Лозовский проводит такие операции с 2006 года. Свои навыки он оттачивал в ординатуре и аспирантуре при областной клинической больнице № 1 и в клинике Фишера. Врач признался «КП-Волгоград», что там был заложен фундамент знаний, а эксклюзивные методы таких операций он узнал на кафедре пластической хирургии в Челябинске и на конференциях в Москве и Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы вернуть человеку лицо, его больше не надо отправлять в Москву. Фото: облздрав.

- Я проходил обучение в Южно-Уральском государственном медицинском университете, где демонстрировалась методика таких пластических операций, - говорит Лозовский. – И до этой операции уже имел опыт работы с лоскутами, и мы решили провести эту операцию нашими усилиями в больнице.