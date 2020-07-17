Коронавирус в Волгоградской области, последние новости к 17 июля: умер 52-й волгоградец

Нас уверяют: ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Но такая себе стабильность: ежедневно в Волгоградской области фиксируют до сотни новых случаев. И цифры не уменьшаются: 15 июля – 93 случая COVID-19, 16 июля – 91, сегодня, 17 июля, уже 94 новых подтвержденных диагнозов. Итого, с начала пандемии коронавирусом в Волгограде и области уже заболели 7879 человек. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК.

Инфографика Яндекса.

В России в целом обстановка по коронавирусу спокойная. За последние сутки в стране зафиксировано 6406 случаев в 83 регионах. При этом прирост составляет всего +0,9%. Есть регионы, где численность пациентов стабильно ументшается. Но Волгоградская область в их число не входит. К счастью, не попадает уже и в список самых опасных: наш регион занимает 23-ю позицию среди всех субъектов РФ.

При этом новых поступающих стало значительно меньше, а вот выписанных больше. Только за последние сутки к 17 июля волгоградские госпитали покинули 145 пациентов, которых успешно вылечили от COVID-19.

Но особенно радует тот факт, что все больше пациентов, у которых коронавирус протекает в легкой или бессимптомной форме (таких 26%). Меньше стало и летальных случаев. В России за последние сутки подтвердили смерть от COVID-19 у 186-ти умерших. В этом списке и один волгоградец. Коронавирус унес жизнь 81-летнего мужчины из Урюпинского района. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но сказались тяжелое течение пневмонии и хронические заболевания. Это уже 52-я жертва коронавируса в нашем регионе.

Основной очаг коронавируса остается в Волгограде.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если посмотреть на географию распространения коронавируса в регионе, то основной очаг сейчас приходится на Волгоград. За последние сутки положительный диагноз COVID-19 здесь установили сразу у 52 пациентов (из 94-х по региону). На втором месте идет Волжский -там семь новых случаев за сутки.