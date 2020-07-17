«Утренние фильтры», маски и никаких гостей: как будут работать детские лагеря в Волгоградской области

В Волгоградской области в июле сняли почти все ограничения по коронавирусу, заработали почти все организации, не открылись только детские секции и оздоровительные лагеря. Их работу отложили до 1 августа. Но лагеря все-таки успеют принять какое-то количество детей. Только требования к ним выдвинули очень жесткие. Сегодня, 17 июля, в региональном Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях и как будут работать летние загородные лагеря.

Во-первых, никаких детей из других областей – только волгоградцы и желательно по месту жительства. Во-вторых, обязательная дезинфекция всего и вся (перед сменой и во время). В-третьих, никаких палаточных лагерей не будет.

К стационарным прописали еще ряд требований. В частности, никаких родительских дней и въездов-выездов в течение смены. Весь персонал будет заезжать в один день (к медосмотру теперь еще должны прикрепить результат об отрицательном тесте на коронавирус), и никаких сотрудников старше 65 лет. Дети тоже будут прибывать в один день (с тщательным осмотром каждого при поступлении) и без права выезда-въезда в течение смены.

Примут лагеря только 50% от наполняемости отрядов, чтобы кровати и столы в столовой расставить на расстоянии 1,5 метров.

Еще одно обязательное условие: «утренние фильтры» - измерение температуры и проверка самочувствия всех детей и сотрудников (вечером также). Питание будет организовано по графику с обработкой столовой после каждой группы. Дозаторы с дезинфицирующими средствами должны быть почти везде, а в корпусах еще и обеззараживатели воздуха.

Массовых мероприятий тоже не будет – только игры и кружки внутри отрядов (для максимального разобщения детей) и те рекомендуют проводить на открытом воздухе.

Ну и для пущей бдительности, в лагерях будут круглосуточно дежурить два медработника – врач и медсестра, а маски станут обязательным атрибутом всех работающих и отдыхающих.

В общем, оздоравливаться этим летом волгоградские дети будут в спартанских условиях. Если будут, конечно.